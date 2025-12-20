Lyca Mobile lancia la promo 150 GB 5G a 5,99 euro al mese per sempre

Nel segmento delle offerte mobili più aggressive, Lyca Mobile sceglie una strada diretta e facilmente leggibile. La nuova promozione punta su pochi elementi chiave, combinati in modo chiaro: tanti dati, accesso al 5G e un costo mensile che resta invariato. Una formula che guarda a un pubblico ampio, senza limitazioni legate alla provenienza del numero.

Una proposta costruita intorno ai giga

L’offerta Lyca Mobile include 150 giga di traffico dati ogni mese con 5G incluso, affiancati da minuti illimitati e SMS senza limiti verso tutti i gestori. La dotazione dati è pensata per un utilizzo quotidiano intenso, che comprende streaming, social, navigazione e lavoro in mobilità, senza la necessità di controllare costantemente il consumo.

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Il prezzo è fissato a 5,99 euro al mese per sempre, uno degli elementi centrali della proposta. La scelta di mantenere il costo stabile nel tempo rafforza l’idea di un’offerta semplice, priva di meccanismi promozionali complessi o aumenti successivi.

Due mesi in omaggio come incentivo iniziale

A rendere la proposta ancora più interessante contribuisce la presenza di 2 mesi in omaggio per chi sceglie di attivare l’offerta. Un vantaggio immediato che consente di iniziare a utilizzare la linea senza sostenere fin da subito il costo mensile, aumentando la percezione di convenienza complessiva.

Questa impostazione rende l’offerta particolarmente adatta a chi valuta un cambio operatore, ma anche a chi desidera attivare una nuova linea con un investimento iniziale contenuto.

Accesso libero senza vincoli di provenienza

Uno degli aspetti distintivi della promo Lyca Mobile riguarda i requisiti di attivazione. L’offerta è disponibile per tutti gli utenti, senza alcuna distinzione legata al gestore di provenienza. Non sono previste restrizioni, né condizioni particolari legate alla portabilità, rendendo la proposta facilmente accessibile.

Lyca Mobile consolida così il proprio posizionamento nel mercato delle offerte a basso costo, puntando su una combinazione di giga abbondanti, 5G incluso e prezzo bloccato. Una soluzione pensata per chi vuole semplicità, continuità e una struttura tariffaria immediata, senza sorprese nel tempo.