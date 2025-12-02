Lyca Mobile lancia 5G Portin 599: l’offerta da 5,99€ con due rinnovi gratis

Lyca Mobile ha deciso di mantenere ancora attiva una delle sue offerte più apprezzate, la 5G Portin 599, pensata per chi desidera cambiare operatore e ottenere un piano completo a un prezzo estremamente competitivo. Nonostante il lancio risalga al Natale 2024, l’operatore non ha mai annunciato una scadenza e la promozione continua a essere accessibile alle stesse condizioni.

La formula è semplice, essa prevede minuti e SMS illimitati, 150GB di traffico dati utilizzabili fino in 5G, rinnovo ogni 30 giorni e un costo di 5,99 euro. La caratteristica più interessante resta però la presenza dei primi due rinnovi gratuiti, applicati automaticamente dopo il pagamento iniziale.

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Lyca Mobile: servizi extra, condizioni d’uso e la spinta verso il 5G

La tariffa richiede la portabilità del numero da un altro operatore nazionale e può essere attivata online pagando solo il primo mese. Essendo un Full MVNO su rete Vodafone, Lyca Mobile consente di raggiungere in 5G velocità massime stimate pari a 2GB al secondo in download e 200Mb al secondo in upload, senza alcuna limitazione rispetto alla rete madre.

Ma non è finita qui. Accanto alla tariffa principale, il brand continua a proporre programmi come “Porta un Amico”, che consente di ottenere rimborsi per ogni nuova SIM attivata tramite invito. Sul fronte tecnico, l’arrivo del VoLTE e l’introduzione delle eSIM testimoniano la volontà dell’operatore di allinearsi ai grandi player, rendendo disponibile la propria offerta anche su dispositivi sprovvisti di slot fisico.

Il funzionamento del servizio segue le regole consolidate. Di conseguenza, se il credito non è sufficiente per il rinnovo, l’addebito avviene in modo parziale e l’offerta si riattiva automaticamente alla prima ricarica utile. In caso di mancata ricarica entro cinque giorni, il credito precedentemente scalato viene restituito. Insomma, a oggi, 5G Portin 599 resta una delle offerte più convenienti disponibili per chi vuole accedere alla rete 5G Vodafone con un investimento minimo. Il fatto che continui a essere rinnovata senza una data di scadenza ufficiale fa pensare quindi che Lyca Mobile la consideri un pilastro della propria strategia commerciale, particolarmente efficace per attrarre utenti già abituati a pacchetti molto ricchi ma desiderosi di ridurre la spesa mensile.