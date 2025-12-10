Lyca Mobile e le offerte 5G: nuova proposta per la portabilità

Il mercato delle telecomunicazioni continua a muoversi con grande rapidità e nel settore low cost emerge ancora una volta Lyca, che ha scelto di rafforzare la propria strategia con una nuova offerta pensata per chi decide di trasferire il numero da un altro operatore. La proposta, chiamata Portin 5G 200, punta su un pacchetto molto ricco che unisce un ampio traffico dati alla copertura di rete più moderna. L’obiettivo è offrire una soluzione ideale per tutti coloro che prediligono la velocità di navigazione e la continuità del servizio.

L’attivazione del piano è immediata, poiché scatta non appena la registrazione viene approvata. Se la portabilità dovesse incontrare un rifiuto tecnico, l’utente mantiene comunque la possibilità di ritentare, sfruttando un numero temporaneo lyca valido per 30 giorni.

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Lyca: copertura ampia e rinnovi automatici

La proposta di Lyca si distingue soprattutto per l’accesso alla rete 5G, disponibile per tutti gli utenti che si trovano sotto copertura e che possiedono uno smartphone compatibile. La società precisa che la SIM supporta anche il VoLTE, rendendo più stabile la comunicazione vocale su rete 4G quando il 5G non è presente. Il piano ha validità mensile e si rinnova automaticamente, a condizione che ci sia credito sufficiente. In caso contrario, l’utente dispone di un periodo di 90 giorni per ripristinare l’offerta e continuare a usarla.

Il roaming europeo è incluso entro i limiti previsti e riflette le regole di utilizzo corretto indicate sul sito ufficiale. L’azienda ricorda anche che il piano è destinato a un uso personale e non commerciale, ponendo attenzione a un consumo equilibrato. Lyca si riserva poi la possibilità di modificare i termini della proposta, mantenendo però un impegno chiaro verso la trasparenza e la comunicazione anticipata. Tale iniziativa appare quindi orientata a rafforzare la presenza del marchio in Italia, puntando su semplicità di attivazione, copertura ampia e costi prevedibili.