L’offerta Lyca Italy Pink con 200GB a 6,99€ stupisce ancora

Nel mercato sempre più competitivo della telefonia mobile low cost, Lyca prova a distinguersi con una proposta pensata esclusivamente per il canale digitale. L’offerta Lyca Italy Pink, disponibile solo online, prevede 200GB di traffico dati ogni 30 giorni al prezzo di 6,99 euro, affiancati da minuti nazionali illimitati e 100 SMS. Una combinazione che punta chiaramente ad attirare chi utilizza lo smartphone soprattutto per navigare, streaming e social, senza rinunciare alla possibilità di chiamare liberamente.

La SIM è ricaricabile, non ci sono abbonamenti né costi nascosti e l’attivazione è gratuita. Chi sceglie Lyca può anche optare per la eSIM, attivabile in pochi minuti tramite QR code, evitando l’attesa della SIM fisica e rendendo il passaggio di operatore ancora più rapido. L’offerta Italy Pink sfrutta la rete 5G Full Speed di Lyca nelle aree abilitate, promettendo prestazioni elevate senza limitazioni artificiali sulla velocità. Questo aspetto è particolarmente rilevante per chi cerca un’esperienza di navigazione fluida anche con grandi quantità di dati. La portabilità del numero è gratuita e non comporta interruzioni del servizio, elemento che rende l’offerta Lyca appetibile anche per chi arriva da altri operatori e vuole cambiare senza complicazioni.

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Lyca Italy Pink e roaming UE: cosa sapere su dati, limiti e condizioni

Accanto ai 200GB nazionali, l’offerta Lyca Italy Pink include 11GB di traffico dati utilizzabili in roaming nei Paesi dell’Unione Europea, con estensione anche a Ucraina e Moldavia a partire dal 1° gennaio 2026. Una dotazione pensata per coprire esigenze di viaggio occasionali, nel rispetto della politica di utilizzo corretto prevista dalla normativa UE. È importante sottolineare che i 200GB sono validi per gli acquisti effettuati online e che Lyca distingue chiaramente tra nuove attivazioni e periodi precedenti.

L’offerta è attiva e essere rinnovata comodamente ogni 30 giorni, anche utilizzando il credito residuo tramite SMS, una modalità che conferma l’approccio flessibile di Lyca. Non ci sono vincoli temporali. L’utente resta libero di cambiare piano o operatore in qualsiasi momento, mantenendo il pieno controllo della spesa. Dal punto di vista pratico, Lyca Italy Pink si rivolge a chi cerca tanta autonomia di navigazione a un costo mensile contenuto, accettando un numero limitato di SMS, oggi sempre meno centrali nell’uso quotidiano. Insomma, l’assenza di costi di attivazione, la possibilità di usare la eSIM e la copertura internazionale completano un’offerta che mira a essere semplice, trasparente e competitiva.