Lyca lancia Italy Pink: 200GB a soli 6,99 euro al mese

Non è facile trovare un piano telefonico completo e conveniente, ma Lyca sembra aver lanciato la soluzione perfetta. Navigando online potrete infatti trovare “Italy Pink”, l’offerta firmata LycaMobile disponibile esclusivamente via internet. Attivabile solo online o presso rivenditori autorizzati, questo piano ha subito attirato l’ attenzione per un motivo ben preciso. Ovvero 200GB di traffico dati, minuti illimitati verso numeri nazionali e 100 SMS, il tutto al prezzo fisso di 6,99€ ogni 30 giorni. Una scelta che unisce semplicità, risparmio e prestazioni.

Italy Pink, una soluzione firmata Lyca Mobile: attivazione semplice e condizioni chiare

Per chi sceglierà Lyca come suo nuovo operatore basterà acquistare una nuova SIM o effettuare la portabilità e attivare l’offerta direttamente online. Così facendo otterrete subito l’intero pacchetto da 200GB. È importante ricordare però che tale soluzione prevede questo volume di dati solo per chi ha registrato nuove SIM a partire dal 23 febbraio 2024. Chi invece ne ha acquistata una tra dicembre 2023 e febbraio 2024, riceverà 150GB. Per chi ancora, è cliente da prima del 1° dicembre 2023, l’offerta si limita a 40GB. Oltre al traffico in Italia, l’opzione comprende anche 9GB utilizzabili nei Paesi dell’Unione Europea, rendendo questo piano perfetto anche per coloro che viaggiano spesso per lavoro o svago.

Uno degli aspetti più interessanti di LycaMobile è sicuramente la sua facilità di attivazione. Bastano pochi clic sul sito ufficiale oppure l’invio di un SMS con il codice “20010” al numero 3535 per procedere con l’acquisto tramite credito telefonico. In più tutti i termini e condizioni sono esposti in modo trasparente, senza costi nascosti.

L’operatore poi garantisce una connessione stabile e costante, un piano conveniente e una copertura anche in Europa. Insomma, “Italy Pink” rappresenta una delle offerte più interessanti del momento presenti sul mercato. Non solo per il suo prezzo estremamente competitivo, ma anche per la semplicità di utilizzo e l’ampio volume di dati disponibili. È una scelta che guarda avanti, pensata per chi vive sempre connesso, ma senza voler rinunciare al controllo delle proprie spese.