Linux batte Windows nei giochi? Dipende dall’hardware utilizzato

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In quest’ultimo periodo si è parlato parecchio di come i giochi Windows possano girare meglio su Linux, anche se non sono nativi: è un discorso che ha preso molto piede con l’avvento dei “PC gaming handheld” come Steam Deck e Lenovo Legion Go, ma bisogna fare attenzione con le dichiarazioni troppo generiche. Nuovi benchmark pubblicati da Ars Technica dimostrano che i vantaggi di SteamOS, la distro Linux realizzata da Valve, dipendono fortemente dall’hardware. SteamOS eccelle nei sistemi con grafica integrata, ma quando entrano in campo le schede grafiche discrete i risultati sono parecchio altalenanti, soprattutto con 8GB di VRAM.

Test su configurazione AMD con GPU discrete

I test sono stati pensati per replicare sia PC gaming di fascia medio/alta sia l’hardware della futura Steam Machine, naturalmente approssimando sulla scheda grafica visto che si tratterà di un modello custom sviluppato appositamente da AMD. Il sistema sviluppato da Ars è così composto: CPU AMD Ryzen 7 7700X, motherboard Asrock B650 Pro RS, 32GB di RAM DDR5 e varie schede grafiche desktop discrete Radeon.

In titoli come Cyberpunk 2077, Returnal e Assassin’s Creed Valhalla, Windows 11 e SteamOS sono sostanzialmente alla pari, che è già un ottimo risultato per Linux considerando l’aggiunta complicazione del software “traduttore”. Attivando il ray tracing però Windows prende il largo, soprattutto in Cyberpunk, mentre SteamOS tiene botta meglio in Returnal, anche se poi capitola con la Radeon RX 7600 da 8GB per via della scarsa memoria.

Forza Horizon 5 e Borderlands 3 favorevoli a Windows

Forza Horizon 5 evidenzia in modo ancora più netto questo divario: parità tra Linux e Windows nei sistemi con GPU integrata, ma netto vantaggio di Windows su tutti i test con schede grafiche discrete. Borderlands 3 invece è praticamente sempre favorevole a Windows, a prescindere dal tipo di scheda grafica e dal modello. Per il resto dei giochi comunque, anche i test di Ars confermano che, sempre in caso di handheld con iGPU, installare SteamOS o distro simili come Bazzite porta spesso benefici rispetto a Windows. Le implicazioni sono significative per la Steam Machine, visto che la GPU custom prevista è simile proprio a una RX 7600 con 8GB di memoria GDDR6. Valve è consapevole delle criticità e sta lavorando a driver e ottimizzazioni. Non a caso, SteamOS non è ancora stato rilasciato ufficialmente per desktop, e la Steam Machine sarà in vendita solo tra qualche mese: serve ancora un po’ di lavoro di rifinitura.

NVIDIA GeForce RTX ancora da testare

In tutto questo, non si può fare a meno di osservare che i test non hanno ancora nemmeno preso in considerazione quella che è la regina delle schede grafiche gaming discrete, ovvero NVIDIA con le sue GeForce RTX. I driver NVIDIA su Linux hanno storicamente presentato problematiche maggiori rispetto alle controparti AMD, sebbene la situazione sia migliorata negli ultimi anni. Insomma, c’è ancora molto studio e molto lavoro da fare prima di poter affermare categoricamente che Linux rappresenta la piattaforma gaming superiore.