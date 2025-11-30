Linux: aumenta l’interesse dopo l’addio di Windows 10

La recente conclusione del supporto a Windows 10 ha innescato un fenomeno interessante nel mondo dei sistemi operativi. Secondo recenti informazioni sembra che un numero crescente di utenti sta valutando alternative a lungo trascurate, tra cui spicca Zorin OS, distribuzione Linux. La versione 18, lanciata poco più di un mese fa, ha superato il milione di download, con un dato sorprendente. Ovvero il 78% proviene da computer precedentemente equipaggiati con Windows. Tale interesse è legato alle difficoltà incontrate da molti utenti nell’aggiornare a Windows 11. Anche se Microsoft consente estensioni di sicurezza fino a un anno in determinate condizioni, l’installazione del nuovo sistema rimane problematica per chi possiede hardware senza il TPM 2.0. Quest’ultimo, infatti, è obbligatorio per la compatibilità. Anche chi riesce a superare tali limiti deve fare i conti con bug frequenti, problematiche legate alla privacy, pubblicità invasive e un’integrazione dell’intelligenza artificiale non sempre efficace.

Con Windows 10 che abbandona il settore aumenta l’interesse verso Linux

Zorin OS 18 si propone proprio come ponte tra Windows e Linux, con un’interfaccia studiata per rendere la transizione il più semplice possibile. Gli utenti ritrovano elementi familiari come menu Start, taskbar e gestione delle finestre simile a Windows. Riducendo, in tal modo, il senso di estraneità. Particolare attenzione è stata riservata alla compatibilità del software: molte applicazioni Windows possono essere eseguite tramite Wine, senza richiedere configurazioni complesse. Inoltre, le applicazioni web, come suite per l’ufficio o software di grafica, possono essere installate come Progressive Web App. Offrendo un’esperienza immediata senza perdita di funzionalità.

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Tale scenario evidenzia come la ricerca di stabilità, sicurezza e controllo personale sta spingendo una fetta crescente di pubblico verso soluzioni open source. Le quali permettono di personalizzare l’esperienza senza compromessi imposti dal produttore del sistema operativo. Suddetto cambio di rotta potrebbe avere conseguenze significative sul mercato dei desktop. Se le distribuzioni come Zorin OS riusciranno a rendere l’adozione semplice e immediata, il panorama dei sistemi operativi tradizionali potrebbe cambiare. Aprendo la strada a una competizione basata su libertà, trasparenza e facilità d’uso.