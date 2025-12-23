LG presenta una nuova soundbar wireless modulare al CES 2026

LG sceglie il CES 2026 di Las Vegas per presentare Sound Suite. Si tratta di un nuovo sistema audio pensato per semplificare l’home cinema avanzato e adattarlo a spazi e utenti diversi. Il progetto ruota attorno alla soundbar H7, che secondo l’azienda è la prima al mondo a supportare Dolby Atmos FlexConnect, una tecnologia sviluppata per eliminare la necessità di configurazioni manuali complesse. La logica alla base di Dolby Atmos FlexConnect è chiara: il sistema analizza in modo automatico la conformazione della stanza, la posizione dei diffusori e persino la presenza di mobili e arredi. Regolando di conseguenza la distribuzione del suono. In pratica, l’utente può posizionare i componenti dove preferisce e lasciare che sia il software a ottimizzare la resa audio, senza interventi tecnici.

Nuova soundbar wireless di LG: ecco i dettagli

LG Sound Suite si presenta come un ecosistema modulare e wireless. Alla soundbar H7 possono essere affiancati gli speaker surround M7 e M5, oltre al subwoofer W7. Con la possibilità di creare fino a 27 configurazioni differenti. Il sistema può così scalare da soluzioni più compatte fino a un impianto 13.1.7, pensato per ambienti domestici di grandi dimensioni. LG ha, inoltre, annunciato che Dolby Atmos FlexConnect sarà integrato su tutti i televisori LG di fascia alta del 2026. E arriverà anche su alcuni modelli 2025 tramite un aggiornamento software.

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Alla base c’è il processore α11 AI Gen 3, lo stesso utilizzato nei TV LG OLED di fascia alta. Il chip controlla anche AI Sound Pro+, che consente l’upscaling da stereo a surround multicanale, la separazione intelligente di voci, musica ed effetti e l’ottimizzazione del suono in base al tipo di contenuto riprodotto. Sul fronte hardware, LG ha scelto altoparlanti Peerless.

Riguardo la connettività, l’intero sistema opera senza cavi grazie a Bluetooth e Wi-Fi. Ma è supportato anche da tecnologie proprietarie basate sull’intelligenza artificiale. Ad esempio, Sound Follow utilizza la tecnologia Ultra Wideband (UWB) per rilevare la posizione dell’utente nella stanza. Per poi adattare il fronte sonoro in tempo reale. Room Calibration Pro, invece, effettua una vera mappatura acustica dell’ambiente, elaborata tramite AI. Ciò al fine di ottimizzare la resa complessiva.