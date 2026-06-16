LG Easy Cool arriva in Italia: il climatizzatore portatile smart

La LG Easy Cool arriva sul mercato italiano come nuova soluzione per il comfort domestico durante la stagione estiva. Il climatizzatore portatile LG TF09TAS nasce per chi cerca un sistema di raffrescamento immediato, senza installazioni permanenti e con la possibilità di spostare facilmente il dispositivo tra diversi ambienti della casa.

Pensato per offrire praticità e flessibilità, il nuovo modello combina design compatto, funzioni dedicate al benessere quotidiano e una configurazione rapida che non richiede interventi strutturali. Grazie al kit finestra in tessuto incluso nella confezione, LG Easy Cool può essere preparato all’utilizzo in pochi minuti, rendendo più semplice affrontare le giornate caratterizzate dalle temperature più elevate.

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Raffrescamento rapido e tre modalità di utilizzo

Il nuovo climatizzatore portatile di LG Electronics è progettato per offrire un sollievo immediato dal caldo, distribuendo aria fresca negli ambienti domestici in tempi ridotti dopo l’accensione.

La soluzione integra tre diverse modalità operative per adattarsi alle esigenze della giornata. La funzione raffrescamento permette di abbassare la temperatura nelle ore più calde, mentre la modalità ventilazione migliora il movimento dell’aria all’interno della stanza.

A queste si aggiunge la funzione deumidificazione, pensata per gli ambienti dove l’umidità può aumentare la percezione del caldo. L’unione di queste possibilità rende il dispositivo adatto a diverse condizioni climatiche, senza dover ricorrere a più apparecchi. Uno degli elementi centrali è anche la silenziosità. LG Easy Cool raggiunge un livello massimo di 51 dB(A) nella modalità più discreta, caratteristica che permette di utilizzarlo anche durante le ore notturne per favorire un maggiore comfort durante il riposo.

Design pratico, gas R290 e funzioni smart

La portabilità è uno degli aspetti distintivi del nuovo modello. Le ruote integrate consentono di spostare facilmente il climatizzatore da una stanza all’altra, adattandolo alle diverse esigenze della casa. Dal punto di vista ambientale, LG ha scelto il refrigerante R290, una soluzione caratterizzata da un basso Potenziale di Riscaldamento Globale, pari a 3. La tecnologia punta quindi a ridurre l’impatto rispetto a refrigeranti tradizionali.

L’esperienza quotidiana viene completata da una serie di funzioni pensate per rendere l’utilizzo più semplice. Il dispositivo integra un display LED, un telecomando per la gestione a distanza, un timer programmabile fino a 24 ore e una funzione di riavvio automatico in caso di interruzione dell’alimentazione elettrica. Questi elementi permettono di gestire il comfort domestico con maggiore autonomia, mantenendo il controllo delle principali impostazioni senza complicazioni.

Prezzo e promozione dedicata contro il caldo

Il nuovo LG Easy Cool da 9.000 BTU è disponibile in Italia in esclusiva sullo store online LG al prezzo lancio di 349 euro.

Per il debutto del prodotto, LG ha inoltre introdotto una promozione dedicata ai membri del programma LG Member, chiamata “sconto afa”. L’iniziativa prevede riduzioni variabili in base alle temperature registrate: 5% fino a 30°C, 10% tra 31°C e 37°C e 15% con temperature pari o superiori a 38°C.