Lenovo annuncia il nuovo Lecoo Tablet 12.7

Il produttore tech Lenovo ha da poco ampliato il suo catalogo con un nuovo prodotto. Si tratta di un nuovo tablet del suo sotto brand Lecoo, ovvero il nuovo Lecoo Tablet 12.7. Ci troviamo di fronte ad un prodotto ben realizzato dal punto di vista estetico e con una buona scheda tecnica. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

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Lenovo annuncia ufficialmente il nuovo Lecoo Tablet 12.7, ecco le caratteristiche

Lecoo Tablet 12.7 è il nuovo device del sotto brand dell’azienda tech Lenovo ed è stato da poco annunciato sul mercato. Come suggerisce anche il nome, questo nuovo device può contare sulla presenza di un display piuttosto ampio, con una diagonale pari a 12.7 pollici. La risoluzione è pari a 2.1K e la frequenza di aggiornamento arriva anche a 90Hz.

Dal punto di vista prestazionale, l’azienda ha deciso di adottare un processore di casa MediaTek. Si tratta nello specifico del soc MediaTek Helio G99. In accoppiata sono poi presenti tagli di memoria comprendenti fino a 8 GB di memoria RAM e fino a 256 GB di storage interno. Gli utenti potranno in ogni caso espandere ulteriormente la memoria fino ad addirittura 1 TB tramite l’apposita scheda microSD.

Dal punto di vista dell’autonomia, l’azienda ha deciso di adottare una batteria davvero molto capiente. Si tratta di addirittura 10.200 mah. È presente il supporto alla ricarica rapida, anche se questa si ferma sui 18W. Il comparto fotografico include invece un sensore fotografico principale da 8 MP e una fotocamera anteriore sempre da 8 MP. Il nuovo tablet dell’azienda dispone inoltre di alcuni accessori, tra cui una cover con tastiera.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Lenovo Lecoo Tablet 12.7 sarà distribuito ufficialmente per il mercato cinese ad un prezzo di circa 170 euro al cambio attuale. Per il momento, non sappiamo se il produttore tech ha intenzione di portare questo prodotto anche al di fuori della Cina.