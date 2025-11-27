Leapmotor punta sui crossover compatti con A10: stile moderno e autonomia elevata

La Leapmotor A10 è stata presentata ufficialmente al Salone dell’auto di Guangzhou 2025. Sono così state confermate molte delle indiscrezioni che avevano anticipato l’arrivo del nuovo modello elettrico. Pur mancando ancora parte dei dettagli tecnici, il debutto ha permesso di osservare il design definitivo e l’impostazione generale del veicolo, che in futuro raggiungerà anche l’Europa con il nome Leapmotor B03X.

Dalle prime informazioni, la lunghezza dovrebbe aggirarsi intorno ai 4,3 metri. Una misura che inserisce la vettura tra i crossover compatti più richiesti, andando a competere con modelli cinesi come la BYD Atto 2.

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Leapmotor A10 apre i preordini in Cina e prepara l’arrivo europeo con il nome B03X

Per quanto riguarda l’aspetto esterno è possibile notare un frontale chiuso, prese d’aria verticali ai lati del paraurti e fari sottili che affinano il muso. La parte posteriore è caratterizzata da gruppi ottici rettangolari. Invece i passaruota e paraurti presentano protezioni in plastica che richiamano l’impostazione crossover. Leapmotor non ha ancora mostrato l’abitacolo, ma ha confermato che il sistema di intrattenimento sarà basato sul chip Qualcomm 8295P, soluzione utilizzata anche su modelli di fascia alta.

Sul tetto si nota la presenza del sensore LiDAR, collegato a un’architettura di assistenza alla guida alimentata dal processore QualcommSA8650. Un elemento che anticipa funzioni avanzate per la sicurezza e l’automazione. Dal punto di vista meccanico, Leapmotor ha rivelato solo pochi dati essenziali, ma sufficienti a delineare la posizione del modello nel mercato. La A10 può raggiungere fino a 500km di autonomia secondo ciclo CLTC e supporta una ricarica rapida che consente di passare dal 30% all’80% in 16 minuti.

Per il momento, la casa automobilistica ha avviato i preordini in Cina con una caparra simbolica di 99yuan, pari a circa 12€. I prezzi ufficiali non sono stati comunicati, ma un dirigente ha anticipato che la versione più equipaggiata non supererà i 100.000 yuan, equivalenti a circa 12.200€. Resta ora da capire quando la LeapmotorB03X debutterà in Europa e quali caratteristiche manterrà rispetto alla variante cinese.