Leapmotor B05 Ultra: diffuse le prime immagini ufficiali

La corsa verso la mobilità elettrica continua a delineare nuovi protagonisti sul mercato globale. A tal proposito, spicca Leapmotor, che si prepara a lanciare la sua nuova compatta elettrica. Presentata al Salone di Monaco a settembre, la vettura conosciuta come B05 in Europa e Lafa 5 in Cina rappresenta il prossimo passo dell’azienda nel consolidare la propria presenza internazionale. Ciò anche grazie al supporto del gruppo Stellantis. Il modello sarà inizialmente disponibile sul mercato cinese, per arrivare successivamente in Europa nel corso del 2026. Tra le varianti previste, particolare attenzione è riservata alla versione ad alte prestazioni Ultra, già anticipata durante la presentazione con alcuni render. Ora, grazie a Cao Li, Senior Vice President di Leapmotor, è possibile osservare alcune immagini reali. Le quali offrono un’anteprima concreta del progetto.

Nuovi dettagli emersi dalle foto della B05 Ultra di Leapmotor

Esteticamente, la versione Ultra mostra un linguaggio stilistico deciso. Il frontale è caratterizzato da uno splitter in nero lucido che accentua la presenza su strada. Mentre le nuove minigonne laterali e i cerchi dal design specifico, anch’essi scuri, contribuiscono a un profilo più aggressivo. Il posteriore completa il quadro con un ampio spoiler e un diffusore integrato, elementi che rafforzano l’aspetto dinamico.

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Le modifiche non si limitano all’estetica. La Ultra dovrebbe integrare un powertrain più potente rispetto alla versione standard. Con la possibilità di adottare due motori e un assetto rivisitato per migliorare la gestione nelle curve. Cao Li ha, inoltre, evidenziato la maneggevolezza del veicolo su percorsi di montagna. Suggerendo che le caratteristiche dinamiche saranno uno dei punti di forza della variante sportiva.

La comparsa di veicoli come la B05/Lafa 5 presentata da Leapmotor sottolinea come le case automobilistiche cinesi stiano diventando sempre più rilevanti sul palcoscenico globale. Ciò proponendo modelli competitivi non solo in termini di design ed efficienza, ma anche di prestazioni e tecnologia. Non resta che attendere il rilascio di nuove informazioni a riguardo.