Le migliori estensioni Chrome 2025 consigliate da Google

Nel 2025, Google Chrome continua a dominare il web grazie ad un ecosistema di estensioni che rendono la navigazione più produttiva, sicura e personalizzata. Google ne ha evidenziate alcune che si distinguono per utilità, stabilità e facilità d’uso: ideali per chi vuole migliorare l’esperienza sul web senza appesantire il browser.

Tra le estensioni più utili in assoluto spiccano quelle che aiutano a gestire tempo, tab e task in modo ordinato. Chi gestisce molte tab contemporaneamente può beneficiare di estensioni che ottimizzano l’uso della memoria e mantengono il browser fluido anche con decine di schede aperte. Un’altra categoria molto popolare è quella delle estensioni per editing e controllo del testo. Ma non finisce qui. In un’epoca in cui la privacy è fondamentale, ci sono estensioni che si distinguono anche per la capacità di bloccare il tracking dei dati, gestire i cookie e garantire una navigazione sicura. Alcune aggiungono funzioni di avviso contro phishing o link sospetti, proteggendo l’utente in modo trasparente e continuo.

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Non mancano estensioni pensate semplicemente per migliorare e personalizzare l’esperienza di navigazione: customizzazioni dell’interfaccia, temi, blocco di elementi invasivi, lettura semplificata, modalità “dark”, miglioramenti per video e PDF. Per chi passa molte ore online, queste piccole aggiunte fanno una grande differenza: rendono il web più pulito, più leggibile e più “su misura”. Mentre per chi usa Chrome per lavoro, studio e ricerca, ci sono estensioni ideali per studenti, giornalisti o chiunque raccolga informazioni da varie fonti.

Vediamo nel dettaglio alcune di quelle che spiccano secondo Google.

Le 12 migliori estensioni Chrome del 2025 secondo Google

1. Scribe

Genera automaticamente guide passo-passo mentre esegui un’azione sullo schermo. Ideale per team, tutorial e onboarding.

2. Otter.ai

Registra, trascrive e riassume meeting direttamente dal browser. Perfetta per videochiamate e call di lavoro.

3. Dualless

Simula un doppio monitor dividendo lo schermo in due aree bilanciate: ottimale per chi lavora in multitasking da laptop.

4. Interweave

Ti permette di annotare pagine web, salvare frasi, creare appunti collegati tra loro e consente di trasformare la navigazione in un archivio intelligente.

5. Arc Boosts for Chrome

Porta nel browser alcune funzioni ispirate ad Arc, come miglioramenti alla UI e mini-automazioni per semplificare la navigazione.

6. Gentle Scroll

Rende lo scrolling più fluido e regolabile, riducendo l’affaticamento degli occhi e migliorando la leggibilità delle pagine lunghe.

7. Wiseone

Analizza gli articoli che stai leggendo e fornisce definizioni, contesto, spiegazioni e chiarimenti istantanei senza lasciare la pagina.

8. OneTab

Trasforma tutte le schede aperte in un’unica lista, riducendo il consumo RAM e aiutando l’utente a mettere un po’ ordine nel proprio browser.

9. AdGuard

Blocca tracker, pubblicità invasive e script malevoli. Una delle estensioni più note e più usate per migliorare privacy e sicurezza.

10. Reader Mode

Ripulisce le pagine da elementi superflui e offre un’interfaccia di lettura minimalista, con modalità scura e regolazioni avanzate.

11. Simplify Gmail

Rende Gmail più pulita e produttiva, riducendo distrazioni, semplificando il layout e introducendo scorciatoie utili.

12. Tango

Crea automaticamente documentazione con screenshot e passaggi ordinati: perfetta per training aziendale e supporto tecnico.

Insomma, c’è un’estensione per ogni esigenza e queste sono solo alcune delle tante che migliorano nettamente l’esperienza di navigazione.