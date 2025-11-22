La Svizzera ripensa l’energia solare con tetti sospesi e adattivi

C’è qualcosa di quasi ironico, ma incredibilmente brillante, nel fatto che una delle più grandi rivoluzioni recenti nel campo dell’energia pulita stia prendendo vita proprio sopra un luogo che gestisce i nostri scarti. Sulle rive del Lago di Thun, in Svizzera, non si sono limitati a installare dei pannelli solari: hanno letteralmente steso un tappeto magico tecnologico sopra l’impianto di depurazione delle acque. Stiamo parlando del più grande tetto solare pieghevole al mondo, un’opera che fa sembrare i classici impianti fotovoltaici quasi obsoleti al confronto. Non è il solito campo di specchi scuri che siamo abituati a vedere luccicare sui tetti delle case o nei campi, ma una struttura vivente, dinamica, che copre un’area vasta quanto tre campi da calcio e che riesce a fornire energia a circa settecento famiglie.

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DHP Technology Horizon: innovazione solare che risparmia spazio e materiali

Il vero genio di questa operazione, firmata dagli svizzeri di DHP Technology, sta nel non accontentarsi di “coprire” uno spazio. Il sistema, battezzato Horizon, è stato progettato con una filosofia completamente diversa, quasi organica. Invece di piantare colonne pesanti e bloccare il terreno, gli ingegneri hanno guardato alle loro montagne e hanno preso in prestito la tecnologia delle funivie. I pannelli non sono ancorati rigidamente a terra, ma viaggiano sospesi su cavi, leggeri e agili. Questo permette al tetto di comportarsi quasi come una fisarmonica: si distende per catturare ogni raggio di sole possibile quando il cielo è sereno, ma è pronto a ritrarsi in un lampo se il tempo peggiora o se c’è bisogno di fare spazio. È un impianto che non subisce il meteo, ma ci dialoga, proteggendosi dalla grandine o dalle tempeste semplicemente “mettendosi al riparo” da solo.

Questa flessibilità risolve uno dei grandi mal di testa delle infrastrutture moderne: il consumo di suolo. Sotto questa enorme vela tecnologica, la vita dell’impianto di depurazione continua come se nulla fosse. I macchinari passano, gli operai lavorano, e la manutenzione prosegue senza ostacoli, perché la struttura è alta, ariosa e progettata per non intralciare. Inoltre, c’è un aspetto di sostenibilità costruttiva che spesso passa in secondo piano ma che qui è cruciale: grazie a questo sistema di cavi e tensioni, si utilizza la metà del materiale che servirebbe per un tetto fisso tradizionale. Meno acciaio, meno peso, meno impatto visivo, ma con una potenza di fuoco energetica di 3,6 megawatt.

Guardando questo progetto, viene naturale pensare che Thun sia solo l’inizio di qualcosa di molto più grande. DHP Technology ha lanciato un sasso nello stagno, dimostrando che non servono nuovi terreni vergini per produrre energia. L’ambizione è quella di vedere questi “tetti a soffietto” ovunque ci sia asfalto o cemento che oggi non fa altro che accumulare calore: parcheggi di supermercati, aree di sosta autostradali, centri logistici. L’idea è potente proprio perché è replicabile: trasformare spazi passivi e dimenticati in centrali elettriche intelligenti che si aprono e chiudono a comando. Quello che è successo nel Canton Berna è un manifesto di ingegneria pragmatica, la dimostrazione che il futuro delle nostre città non deve per forza essere una scelta tra funzionalità ed ecologia, ma può essere un’elegante fusione di entrambe.