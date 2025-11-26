La ricerca americana per materiali resistenti alla fusione nucleare

Nelle sale sperimentali dell’Università di Miami l’atmosfera ha qualcosa di sospeso, come quando si entra in un luogo dove il tempo sembra girare più lentamente per lasciare spazio all’osservazione. Tra microscopi elettronici che ronzano a bassa voce e schermi che illuminano la stanza con toni azzurrini, il gruppo di ricercatori guidato da Giacomo Po si confronta ogni giorno con una domanda che suona quasi fantascientifica: quali materiali riusciranno a non cedere quando la temperatura intorno a loro sarà simile a quella del Sole? È una sfida che richiede una pazienza chirurgica, perché qui non si lavora con pezzi di metallo che si possono toccare con le mani, ma con strutture grandi quanto una manciata di atomi, scolpite a colpi di fascio ionico.

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Testare materiali che sfidano il calore del Sole

Prima che la fusione nucleare possa diventare una tecnologia da usare su larga scala, bisogna capire se i metalli impiegati all’interno dei reattori riusciranno davvero a sopravvivere a un ambiente che combina tutto quello che un materiale teme: calore estremo, pressioni gigantesche e un bombardamento continuo di particelle. Po e il suo team affrontano la questione modellando minuscoli pilastri metallici, sottili molto più di un capello, e osservando come reagiscono quando vengono compressi all’interno del microscopio. È un po’ come assistere da vicinissimo al comportamento di un materiale messo sotto torchio, con l’aiuto di simulazioni che replicano ogni movimento e permettono di capire se la realtà sta seguendo i modelli teorici o se sta andando per conto suo.

Il cuore della ricerca sono le high-entropy alloys, leghe composte da un mix equilibrato di cinque o più elementi. Negli ultimi anni sono diventate una sorta di “star” della metallurgia perché resistono al calore, alla corrosione e mantengono la loro forza anche quando l’ambiente diventa aggressivo. Il punto debole è che non sappiamo ancora come rispondano a un problema molto concreto per la fusione: l’irradiation creep, quel fenomeno che, con il tempo, riesce a rendere fragile persino un metallo tra i più robusti. È il motivo per cui, pur essendo considerato un candidato ideale, anche il tungsteno mostra qualche crepa nel suo ruolo di materiale principale nei rivestimenti dei reattori.

Il ruolo cruciale dei materiali nelle centrali del domani

Il progetto del team di Miami non ha la pretesa di risolvere l’intero puzzle della fusione, ma vuole aggiungere un tassello importante. E lo fa mentre nel mondo la corsa verso questa tecnologia continua ad accelerare. Negli Stati Uniti è stato raggiunto il tanto atteso guadagno energetico netto; nel Regno Unito il Joint European Torus ha stabilito un record che ha fatto il giro del mondo. Ogni risultato alimenta la sensazione che una fonte di energia abbondante e pulita sia davvero possibile. Ma perché quel futuro prenda forma, bisogna prima assicurarsi che i materiali chiamati a sopportare condizioni estreme siano pronti a farlo senza rompersi. Ed è proprio in quelle sale silenziose di Miami che questa promessa viene messa alla prova giorno dopo giorno.