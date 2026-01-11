La nuova funzione segreta di WhatsApp promette chat davvero nascoste

Negli anni WhatsApp ha cercato più volte di rafforzare la protezione delle conversazioni, ma questa volta il passo in avanti è evidente. Il nuovo Lucchetto Chat nasce per rispondere a un’esigenza concreta e spesso sottovalutata, tenere alcune conversazioni lontane da sguardi curiosi, anche quando il telefono è già sbloccato. Attivando questa funzione, le chat selezionate non compaiono più nella schermata principale dell’app, scompaiono come se non esistessero e vengono raccolte in una sezione separata, accessibile solo dopo un’ulteriore autenticazione.

I messaggi non generano anteprime, i nomi dei contatti restano nascosti e le notifiche diventano volutamente vaghe, ridotte a un semplice avviso che non rivela nulla. La scelta di rendere il lucchetto utilizzabile anche per gruppi e chat silenziate è ancora più rilevante poiché trasforma questa funzione in uno strumento flessibile, pensato per adattarsi a contesti diversi senza stravolgere l’esperienza d’uso generale dell’app.

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WhatsApp, tra codice segreto e controllo totale delle conversazioni

Il funzionamento del Lucchetto Chat punta sulla semplicità, ma senza rinunciare a un livello di sicurezza più profondo. L’utente può affidarsi ai sistemi di autenticazione già presenti sul dispositivo, come impronta digitale o riconoscimento facciale, oppure scegliere un codice segreto dedicato esclusivamente a WhatsApp. Questa seconda opzione introduce una separazione netta tra la protezione del telefono e quella delle conversazioni, rendendo le chat bloccate accessibili solo a chi conosce il codice scelto. Una scelta che si rivela particolarmente utile anche su WhatsApp Web, dove le chat protette restano tali indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

Le chiamate, invece, seguono un percorso diverso e continuano ad arrivare normalmente, evitando di trasformare il lucchetto in un ostacolo alla comunicazione immediata. Interessante anche il comportamento in caso di cambio telefono. Le chat restano bloccate e richiedono una nuova configurazione dell’autenticazione, impedendo accessi accidentali dopo la migrazione.

WhatsApp offre infine la possibilità di rimuovere il lucchetto e cancellare in un solo gesto l’intera conversazione, inclusi file e contenuti multimediali, lasciando come unica rete di salvataggio il backup precedente. Si tratta di un approccio che mette l’utente al centro, affidandogli decisioni chiare e reversibili. Insomma, con questa funzione, WhatsApp non introduce solo un nuovo strumento tecnico, ma rivoluziona il concetto stesso di riservatezza nell’uso quotidiano della messaggistica.