KTC A25Q5: la smart TV portatile perfetta da regalare a San Valentino

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San Valentino è ormai alle porte e volete fare un regalo alla vostra dolce metà? allora vi consigliamo di optare per la KTC A25Q5, una smart TV portatile con diagonale da 24,5 pollici, perfetta per i vostri momenti romantici e per accedere a contenuti anche senza una presa di corrente nelle vicinanze (data la presenza di una batteria integrata da 5000 mAh).

Il suo punto di forza è chiaramente la portabilità, un design flessibile che permette di raggiungere varie posizioni, così da poter tranquillamente utilizzare il prodotto in mobilità, sia in orizzontale che in verticale. Il display, con cornici sottilissime su tutti i bordi, è da 24,5 pollici di diagonale, con risoluzione massima in FullHD e completamente touchscreen (il refresh rate si ferma a 60Hz, ottimo per la visione di contenuti).

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Il processore, octa-core di ultima generazione, viene supportato dalla presenza di una configurazione che prevede 14,8GB di RAM e 128GB di memoria interna, quantitativi più che bilanciati per l’installazione di applicazioni di streaming e per il fine ultimo del prodotto stesso. La multimedialità viene estesa al massimo con la presenza di quattro altoparlanti sulla superficie (2 da 8W e 2 da 4W), nonché la possibilità di trasmettere contenuti wireless da altri device.

La batteria è un componente da 5’000mAh, quantitativo più che in linea con le aspettative, ma allo stesso tempo sorprendente proprio per la sua unicità. Il sistema operativo è Android 14 (con certificazione Google EDLA), offrendo al consumatore finale la possibilità di installare applicazioni per accedere rapidamente ai servizi di streaming (e non solo). Nell’eventualità in cui foste interessati allo scatto di fotografie, dovete sapere che è presente un sensore da 8 megapixel ad alta definizione, con il quale raggiungere una risoluzione complessivamente molto valida.

KTC A25Q5: il prezzo su Amazon

KTC A25Q5 è disponibile all’acquisto su Amazon al prezzo di partenza di 449,99 euro, fino al 9 febbraio è possibile applicare un coupon in pagina del valore di 50 euro, a cui aggiungere un extra sconto del 5% con il codice TANA25Q5. L’ordine è da effettuare subito a questo link.