Kobo Remote rende la lettura senza interruzioni

Se leggete spesso sul vostro Kobo, probabilmente sapete bene cosa significa cercare “la posizione perfetta”. Quel momento in cui siete finalmente avvolti nelle coperte, la tazza di tè accanto, il capitolo che si fa interessante… e poi arriva l’impulso fastidioso di dover spostare una mano fuori dal vostro piccolo bozzolo di comfort solo per girare pagina. È proprio in quei momenti che si capisce perché Rakuten abbia deciso di creare Kobo Remote, un piccolo telecomando pensato esattamente per chi vuole leggere nel modo più comodo possibile, senza rompere la magia del relax.

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Il gadget da 30 euro che migliora ogni momento con il tuo Kobo

Il dispositivo è arrivato in Italia dopo essere stato presentato a ottobre, e si vede subito che è nato ascoltando i lettori. Non è un gadget super tecnologico fine a sé stesso: è un oggetto semplice, con un design morbido e leggermente curvato per stare bene in mano, disponibile in nero o in bianco. Si connette via Bluetooth all’eReader e permette di andare avanti o indietro nelle pagine con un clic, così veloce e naturale che dopo un po’ viene spontaneo chiedersi come si facesse prima.

La cosa interessante è che non si limita agli ebook. Se amate ascoltare audiolibri mentre cucinate, disegnate o vi rilassate sul divano, Kobo Remote permette anche di saltare avanti o indietro di 30 secondi. È un gesto minuscolo che però cambia l’esperienza: non serve più toccare lo schermo, interrompere ciò che state facendo o perdere il filo. È tutto più fluido.

Un telecomando per eReader che cambia le pagine

Il telecomando funziona con una batteria AAA che dura mesi, quindi non c’è l’ansia di dover ricaricare l’ennesimo dispositivo. E anche l’aspetto sostenibilità è stato curato con attenzione: la struttura contiene plastica riciclata dagli oceani e la confezione è completamente in carta riciclata e biodegradabile. È un dettaglio che non influisce sull’uso diretto, certo, ma fa sempre piacere sapere che è stato pensato con un minimo di coscienza ambientale.

Compatibile con praticamente tutti gli ultimi modelli Kobo dotati di Bluetooth—including Clara, Libra, Sage, Elipsa e le versioni Colour—Kobo Remote è uno di quei piccoli accessori che non sembrano indispensabili finché non li provi. Costa 29,99 euro e si infila ovunque: in una tasca, in una borsa, nel cassetto del comodino. È l’oggetto perfetto per chi ama leggere con la stessa cura con cui si prepara un momento di quiete. Non cambia la storia che state leggendo, ma rende ogni pagina un po’ più piacevole da vivere.