Kindle Scribe Colorsoft: in arrivo la modalità scura?

Nel settore degli e-reader, anche i dettagli contano. Ed è proprio un dettaglio software ad aver acceso il dibattito riguardo il Kindle Scribe Colorsoft, il modello più avanzato mai realizzato da Amazon. Dopo giorni di critiche, l’azienda ha ora confermato ufficialmente che la Dark Mode a livello di sistema arriverà anche su tale dispositivo, anche se non nell’immediato. L’aggiornamento, infatti, è previsto nel corso del 2026. Il Kindle Scribe Colorsoft, lanciato recentemente negli Stati Uniti, rappresenta un punto di svolta nella strategia Kindle. Si tratta, infatti, del primo e-reader Amazon con schermo e-ink a colori di grandi dimensioni. Pensato non solo per la lettura ma anche per la scrittura e l’organizzazione di contenuti. Un prodotto che punta alla fascia alta del mercato, come dimostra il prezzo di 499 dollari.

Kindle Scribe Colorsoft: cosa cambia nel 2026?

Proprio tale collocazione ha reso difficile digerire una mancanza che molti utenti considerano basilare. Al momento, infatti, il dispositivo non dispone di una modalità scura completa che coinvolga l’intera interfaccia. L’unica alternativa disponibile è una funzione di inversione dei colori durante la lettura, accessibile solo all’interno di alcuni ebook compatibili. Una soluzione parziale, che non incide sull’esperienza complessiva e lascia gran parte dell’uso quotidiano su sfondi chiari, con possibili disagi soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione.

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Una limitazione che pesa ancora di più se messa a confronto con il resto della gamma. Kindle meno costosi, come il Paperwhite, offrono già da tempo una Dark Mode di sistema. Rendendo l’assenza sul modello di punta una scelta difficile da giustificare.

La conferma dell’aggiornamento arriva direttamente da Amazon, che ha inserito il riferimento alla modalità scura futura sia nelle pagine ufficiali del prodotto sia nella documentazione di supporto. Nessuna data precisa, ma una finestra temporale indicata nel 2026. Periodo in cui sono attese anche nuove funzionalità, incluse alcune legate all’intelligenza artificiale. Inoltre, al momento il Kindle Scribe Colorsoft è attualmente venduto solo negli USA. Non resta che attendere indicazioni future su una possibile espansione geografica del dispositivo.