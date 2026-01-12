Kena Mobile rilancia il 5G con la promo 5,99 100GB a costo assurdo

Una delle soluzioni che sta facendo più discutere gli utenti in positivo in queste ore e sicuramente la promo 5,99 100GB 5G di Kena Mobile. Questa infatti è ancora una volta disponibile con il suo prezzo molto basso e con una dotazione pensata per chi consuma molti dati ogni mese, mantenendo una struttura semplice e facilmente comprensibile.

L’offerta è riservata a chi arriva da Iliad o dai gestori virtuali e nasce con l’obiettivo di intercettare una fascia di utenti sempre più attenta al rapporto tra spesa mensile e quantità di traffico disponibile.

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Una tariffa compatta ma ricca di contenuti

Il cuore della promo è racchiuso nel canone mensile di 5,99 euro, cifra che include minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 200 giga complessivi in 5G. La soglia dati è suddivisa in 100 + 100 giga, con il raddoppio che diventa effettivo attivando il servizio di Ricarica Automatica. Una condizione chiara, che consente di sfruttare l’intero pacchetto senza costi aggiuntivi nascosti.

La presenza del 5G su tutta la dotazione dati consente di affrontare senza limitazioni attività quotidiane come streaming, navigazione e lavoro in mobilità, anche in contesti di utilizzo più intensi.

SIM gratuita e attivazione senza sorprese

Un altro elemento che rafforza l’attrattiva della promo riguarda i costi iniziali. La SIM è gratuita e lo stesso vale per la spedizione, eliminando qualsiasi spesa extra al momento dell’attivazione. Un’impostazione che abbassa ulteriormente la soglia d’ingresso e rende la proposta immediatamente confrontabile con le offerte più aggressive del mercato.

L’accesso è limitato ai numeri in portabilità provenienti da Iliad o da operatori virtuali, una scelta che definisce con precisione il pubblico di riferimento e che consente a Kena Mobile di concentrare la promozione su un bacino ben preciso.

Con questa offerta, il gestore virtuale costruisce una proposta essenziale ma efficace, dove il prezzo contenuto, l’abbondanza di giga e l’assenza di costi iniziali rappresentano i pilastri di una strategia mirata a chi cerca il massimo risparmio senza rinunciare al 5G.