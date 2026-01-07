Kena Mobile parte nel 2026 con la promo 5,99 100GB 5G

Kena Mobile prova a rafforzare la propria presenza in questo segmento con una promozione che guarda direttamente a chi sta valutando un cambio di operatore, mantenendo il focus su semplicità e convenienza.

La proposta si chiama promo 5,99 100GB 5G, un nome che richiama subito il prezzo mensile e la dotazione dati, ma che nasconde un meccanismo pensato per offrire qualcosa in più a chi accetta una gestione automatizzata della ricarica.

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Una struttura pensata per massimizzare i giga

All’interno dell’offerta sono inclusi minuti illimitati verso tutti, sms in numero adeguato e un pacchetto dati complessivo da 200 gb ogni mese, interamente in 5g. La soglia viene raggiunta grazie a una formula che combina 100 gb base con altri 100 gb aggiuntivi, attivati tramite il servizio di ricarica automatica.

Questa impostazione consente di accedere a un quantitativo di traffico dati particolarmente elevato per la fascia di prezzo proposta, rendendo l’offerta adatta a chi utilizza lo smartphone in modo continuativo anche fuori casa.

Prezzo fisso e nessun costo sulla SIM

Il canone mensile è pari a 5,99 euro, una cifra che colloca la promo tra le più economiche con supporto al 5G. Un aspetto rilevante riguarda i costi iniziali: la sim è gratuita e lo è anche la consegna, eliminando qualsiasi spesa accessoria al momento dell’attivazione.

La trasparenza della struttura tariffaria rappresenta uno dei punti su cui Kena Mobile continua a puntare, offrendo una soluzione facile da comprendere anche per chi proviene da offerte simili di altri operatori.

A chi è dedicata la promo

La promo 5,99 100GB 5G è disponibile esclusivamente per chi effettua la portabilità del numero da Iliad o da altri operatori virtuali. Questa scelta rende l’offerta mirata e rafforza la strategia di Kena Mobile nel tentativo di intercettare utenti già abituati a tariffe competitive, proponendo un’alternativa con una dotazione dati ancora più ampia.