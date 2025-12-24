Kena 5,99 100GB 5G continua fino a fine dicembre

Lo scorso 22 dicembre 2025 è terminata la disponibilità di una delle offerte di rilievo dell’operatore telefonico virtuale Kena Mobile. Ci stiamo riferendo all’offerta nota con il nome di Kena 5,99 100 GB 5G. Tuttavia, l’operatore ha deciso di prorogare la disponibilità della sua offerta fino alla fine del mese corrente, ovvero fino alla giornata del prossimo 31 dicembre 2025.

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Kena Mobile prororga fino a fine dicembre l’offerta Kena 5,99 100 GB 5G

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di proporre fino alla fine del mese corrente una delle sue offerte di rilievo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta Kena 5,99 100 GB 5G. Questi sarebbe dovuta terminare lo scorso 22 dicembre 2025. Come già accennato, però, ora gli utenti la potranno attivare fino alla giornata del prossimo 31 dicembre 2025. Non è da escludere comunque che l’operatore decida di prorogare ulteriormente questa offerta, magari fino alla fine delle festività natalizie.

Nello specifico, con questa super offerta gli utenti potranno utilizzare ogni mese un bundle comprendente fino a 100 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. La velocità massima è però limitata a 250 mbps. Oltre a questo, nel bundle dell’offerta sono anche inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere per il rinnovo sarà pari a soli 5,99 euro. Se gli utenti sceglieranno il metodo di pagamento di ricarica automatica, potranno ricevere un bundle di traffico dati extra pari a 100 GB, per un totale complessivo di ben 200 GB al mese.

Kena 5,99 100 GB 5G non è tuttavia un’offerta rivolta a tutti. Quest’ultima è infatti un’offerta di tipo operator attack. Questo significa che sarà disponibile all’attivazione soltanto dai nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici, tra cui Iliad, Fastweb e Postemobile.