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Jason Schreier avverte: GTA VI potrebbe non arrivare entro il 2026

scritto da Margherita Zichella 0 commenti 2 Minuti lettura
GTA VI resta un cantiere aperto: Rockstar punta alla perfezione e potrebbe posticipare il lancio previsto per il 2026.
Se si parla di Grand Theft Auto VI, entriamo in una sorta di zona grigia dove il confine tra realtà e leggenda metropolitana si fa sottilissimo. L’ultima doccia fredda arriva da Jason Schreier, uno che di solito non parla tanto per dare aria ai polmoni. Se lui dice che il gioco è ancora un cantiere aperto, allora forse è il caso di mettere in frigo lo champagne e rassegnarsi a un altro bel po’ di attesa. La sensazione è quella di un gigante che cerca di stare in equilibrio su una fune tesa: da una parte c’è la pressione dei fan che ormai hanno finito la pazienza, dall’altra l’ossessione di Rockstar per una perfezione che rasenta il maniacale.

GTA VI resta un cantiere aperto: la perfezione di Rockstar prende tempo

Sentire che interi team sono ancora lì a decidere se una missione debba esserci o meno, o a limare contenuti fondamentali a meno di due anni dalla presunta uscita, fa un certo effetto. Non parliamo di rifiniture estetiche o di correggere qualche bug minore, ma di decisioni strutturali che definiscono l’anima stessa del gioco. Rockstar si trova in una posizione scomoda: deve superare il successo di GTA V, un titolo che ha letteralmente riscritto le regole del mercato e che continua a macinare soldi dopo oltre dieci anni. Sbagliare il lancio di GTA VI non è un’opzione contemplata; sarebbe un disastro d’immagine ed economico di proporzioni bibliche. Schreier ha puntato il dito su un punto dolente: la data del 19 novembre 2026. Sulla carta sembra un appuntamento scolpito nella roccia, scelto con cura per chiudere l’anno fiscale in bellezza e far felici gli azionisti. Eppure, chi conosce la storia di questa azienda sa bene che le date, per loro, sono poco più che suggerimenti. Se a sei mesi dal lancio si dovessero accorgere che il mondo di gioco non è vivo come speravano o che il motore fisico fa le bizze, non ci penserebbero due volte a spostare tutto al 2027. Certo, per noi utenti sarebbe un colpo durissimo, ma forse preferibile a un prodotto lanciato in fretta e furia e pieno di problemi tecnici, come purtroppo abbiamo visto succedere a molti altri titoli tripla A negli ultimi anni. C’è poi tutto il discorso legato alla cultura del lavoro in Rockstar. Dopo le polemiche sul “crunch” ai tempi di Red Dead Redemption 2, l’azienda ha cercato di darsi un tono più umano e ritmi più sostenibili. Questo nuovo approccio, però, si scontra inevitabilmente con la complessità di un gioco che promette di essere il più vasto e dettagliato di sempre. Conciliare una vita privata dignitosa per gli sviluppatori con la creazione del “gioco definitivo” richiede tempo, tanto tempo. Forse dovremmo smettere di guardare il calendario con ansia e iniziare ad accettare che progetti di questa portata hanno una vita propria, quasi indipendente dalle logiche di marketing. Alla fine, il vero interrogativo non è più quando uscirà, ma se riuscirà davvero a lasciarci a bocca aperta come i suoi predecessori.