Jason Schreier avverte: GTA VI potrebbe non arrivare entro il 2026

662 Se si parla di Grand Theft Auto VI, entriamo in una sorta di zona grigia dove il confine tra realtà e leggenda metropolitana si fa sottilissimo. L’ultima doccia fredda arriva da Jason Schreier, uno che di solito non parla tanto per dare aria ai polmoni. Se lui dice che il gioco è ancora un cantiere aperto, allora forse è il caso di mettere in frigo lo champagne e rassegnarsi a un altro bel po’ di attesa. La sensazione è quella di un gigante che cerca di stare in equilibrio su una fune tesa: da una parte c’è la pressione dei fan che ormai hanno finito la pazienza, dall’altra l’ossessione di Rockstar per una perfezione che rasenta il maniacale.