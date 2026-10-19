Jaguar abbandona la benzina: il CEO spiega la svolta elettrica

La decisione di Jaguar di abbandonare le auto a benzina è una delle svolte più radicali viste di recente nel mondo dell’automobile. A spiegare il perché di questa scelta è stato direttamente l’amministratore delegato del marchio, che ha chiarito come l’azienda abbia scelto di puntare tutto sull’elettrico senza mezze misure e senza lasciare spazio ai motori tradizionali.

Una scommessa totale sulla mobilità elettrica

Non si tratta quindi di una transizione graduale o di un affiancamento tra vecchie e nuove motorizzazioni. La casa automobilistica ha optato per una strada molto più netta, concentrando ogni energia sulle auto elettriche. È proprio questo il punto che il numero uno di Jaguar ha voluto sottolineare spiegando la strategia. Praticamente il costruttore non intende tenere il piede in due scarpe ma vuole cambiare pelle in modo deciso, accettando tutto ciò che una scelta del genere comporta.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Una mossa così drastica ha inevitabilmente sollevato domande tra appassionati e osservatori del settore, e la domanda più ricorrente è semplice. Perché rinunciare del tutto alla benzina? La risposta arriva dai vertici dell’azienda, che hanno messo in chiaro come la volontà sia quella di andare fino in fondo con la propulsione a batteria.

Rompere i legami col passato

L’altro aspetto centrale della spiegazione fornita dal manager riguarda il rapporto con la storia del marchio. La scelta di Jaguar non è solo tecnica ma anche identitaria, perché l’obiettivo dichiarato è quello di rompere i legami col passato. Detto in altre parole, la casa vuole presentarsi con un volto nuovo e lasciarsi alle spalle quello che ha rappresentato finora.

Per un costruttore con una tradizione alle spalle, staccarsi da ciò che lo ha reso riconoscibile non è certo una decisione presa alla leggera. Eppure è esattamente questa la direzione indicata dall’amministratore delegato, che ha motivato la svolta proprio con la necessità di un taglio netto. L’addio ai modelli a benzina diventa così il segnale più evidente di questo cambiamento, con il marchio che ha scelto di andare all in sull’elettrico abbandonando definitivamente i motori tradizionali.

Fonte: TecnoAndroid