Wardogs stagione 2: Bulkhead ammette gli errori e toglie i bonus

La stagione 2 di Wardogs è partita da pochi giorni e ha già costretto Bulkhead a fare marcia indietro. Nelle prime ore dopo il lancio la community ha sollevato parecchie critiche sulle modifiche introdotte, a cominciare da quello che lo studio aveva presentato come un “esperimento sociale”, cioè una campagna di reclutamento per la fazione blu Lonestar accompagnata da bonus esclusivi. L’iniziativa non è piaciuta affatto ai giocatori.

A complicare il quadro ci si è messo anche un exploit legato ai punti esperienza del ruolo di pilota. Alcuni utenti sono riusciti a sfruttarlo per mettere le mani sui carri armati già dal primo giorno, con conseguenze evidenti per tutti gli altri presenti sul campo di battaglia. Davanti a questa situazione il team ha riconosciuto gli sbagli e ha annunciato nuove correzioni.

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Bulkhead ammette gli errori e rimuove i bonus

In un video pubblicato su X gli sviluppatori hanno affrontato la faccenda in modo molto diretto, ammettendo senza giri di parole di aver combinato un pasticcio. Il nodo principale riguardava il bonus pensato per chi sceglieva la fazione blu, ovvero un incremento del 5% sui guadagni in denaro e del 2,5% sui punti esperienza, introdotto per bilanciare i risultati poco brillanti della prima stagione. L’idea però ha prodotto l’effetto opposto e ha generato squilibri che hanno reso le partite più frustranti che divertenti.

Secondo Joe Brammer, CEO di Bulkhead, si è trattato appunto di un esperimento. Lo studio, a suo dire, avrebbe fatto meglio a limitarsi a ritoccare la posizione dei punti di rinascita sulla mappa Bakurani invece di aggiungere vantaggi extra. Per sistemare le cose è arrivato un aggiornamento lato server che per prima cosa cancella i bonus contestati. Lo stesso intervento corregge un bug nella progressione del ruolo di pilota e chiude una volta per tutte la falla sfruttata nei giorni scorsi.

Il trucco era piuttosto semplice. Bastava guidare appena fuori dal quartier generale, scaricare dei bancali e rientrare subito alla base, ripetendo l’operazione per accumulare una gran quantità di punti esperienza. Così facendo si scalava la progressione a tempo di record e si sbloccavano i carri armati fin dal debutto della stagione. Per chi ha approfittato di questi exploit sono scattati ban temporanei della durata di 24 ore.

Cosa porta la seconda stagione di Wardogs

Polemiche a parte, la seconda stagione è disponibile dallo scorso 15 ottobre e porta con sé un bel po’ di contenuti. Ci sono quattro nuove armi, quattro veicoli e tre strutture costruibili inedite. A tutto questo si aggiunge un nuovo preset meteo con la pioggia, che cambia la visibilità, le distanze di ingaggio e perfino l’audio durante gli scontri.

Sul fronte del gameplay Wardogs mostra spunti interessanti, con una struttura delle partite lineare ma una varietà notevole. Non mancano però i limiti, perché l’economia tende a premiare un approccio fin troppo prudente e il coordinamento tra i giocatori dipende interamente da chi decide di comunicare via radio. Restano poi i problemi tipici di un titolo in accesso anticipato, che potrebbe comunque trasformarsi in un’esperienza valida se le criticità principali verranno risolte.

Fonte: TecnoAndroid