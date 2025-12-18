Isola di Eday ospita centrale smart tra maree, batterie e idrogeno

C’è fermento nel mondo dell’energia pulita, e la notizia arriva dritta dalle ventose e affascinanti Isole Orcadi, in Scozia. Qui, all’European Marine Energy Centre (EMEC), è successo qualcosa di veramente pazzesco, che hanno definito senza mezzi termini “la prima volta al mondo”. Non si tratta di una singola innovazione, ma di una sinfonia tecnologica: tre diverse fonti e metodi di accumulo hanno lavorato insieme, coordinati come un’unica, super-intelligente centrale elettrica. Stiamo parlando di energia dalle maree, batterie a lunga durata e produzione di idrogeno verde, fuse in un unico sistema.

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EMEC testa la prima centrale con turbine, batterie e idrogeno verde

Il palcoscenico di questa rivoluzione è l’isola di Eday, che da anni è la palestra preferita per le rinnovabili marine. Cosa hanno combinato di preciso? Hanno collegato la potentissima turbina mareomotrice O2 di Orbital Marine Power a un sistema di batterie a flusso di vanadio (fornite da Invinity Energy Systems) e a un elettrolizzatore da 670 kW (firmato ITM Power). Il risultato di questo matrimonio tecnologico è un impianto che non si limita a produrre energia, ma che ragiona su come usarla al meglio, adattandosi in tempo reale ai capricci della corrente oceanica.

Ti spiego come funziona, ed è qui che sta il genio: quando le maree sono al massimo e producono un eccesso di energia, questa non va sprecata. Parte carica immediatamente le batterie (pronte per i momenti di calma), e parte alimenta direttamente l’elettrolizzatore per produrre idrogeno pulito. Quando, invece, la corrente cala o è meno intensa, le batterie intervengono come un jolly, rilasciando l’energia che avevano messo da parte. In questo modo, l’alimentazione dell’elettrolizzatore – che per funzionare bene deve essere stabile – rimane costante, garantendo una produzione di idrogeno continua e senza interruzioni.

Il vero punto di svolta, quindi, non è l’esistenza di queste tecnologie singole, ma la loro integrazione perfetta. Il sistema si è dimostrato flessibile non solo nel produrre ma anche nel reagire. Hanno provato a simulare un problema – tipo l’arresto improvviso dell’elettrolizzatore – e il sistema non è andato in tilt, evitando blackout completi dell’impianto. E questo è un dettaglio fondamentale: se vogliamo portare queste soluzioni su scala industriale, la robustezza e la capacità di auto-gestirsi sono essenziali.

Integrazione energetica senza precedenti

Certo, non è tutto oro quel che luccica: la gestione automatizzata delle batterie e il controllo dell’elettrolizzatore hanno ancora margini di miglioramento, come specificato dal team. Ma questa dimostrazione fa parte di un progetto più ampio, l’ITEG, con finanziamenti europei e il supporto del governo scozzese. Il messaggio che arriva da Eday è fortissimo e chiaro: l’energia del futuro non sarà generata da un solo tipo di tecnologia, ma dalla loro saggia combinazione. Se i risultati di questa integrazione scozzese si confermeranno affidabili anche su scala maggiore, l’obiettivo di un’economia basata sull’idrogeno verde e sostenibile sarà molto, molto più vicino. È una rivoluzione che parte dal mare, e potremmo esserne i beneficiari molto presto.