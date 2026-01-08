iQOO Z11 Turbo, svelata la data del debutto ufficiale

iQOO Z11 Turbo sarà uno dei prossimi smartphone di punta del noto produttore tech. Di quest’ultimo si è parlato diverse volte in rete, grazie a leaks e rumors di spessore. Mancava ancora all’appello la data del debutto ufficiale sul mercato mobile. In queste ultime ore, però, l’azienda ha confermato ufficialmente che terrà un apposito evento di presentazione il prossimo 15 gennaio.

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iQOO Z11 Turbo, il nuovo smartphone dell’azienda in arrivo il prossimo 15 gennaio

In queste ultime ore è stata confermata la data del debutto ufficiale del prossimo smartphone del produttore tech iQOO. Come già detto in apertura, l’azienda ha da poco comunicato che annuncerà ufficialmente il suo nuovo iQOO Z11 Turbo durante un evento che si terrà il prossimo 15 gennaio. I rumors e le indiscrezioni delle scorse settimane ci hanno rivelato diversi dettagli interessanti.

Sappiamo infatti che ci troveremo di fronte ad un dispositivo di fascia alta. Le prestazioni saranno infatti affidate al processore più potente attualmente presente sul mercato. Si tratta del soc Snapdragon 8 Gen 5, il quale sarà inoltre supportato da RAM LPDDR5X e da storage interno di tipo UFS 4.1. Stando ai rumors emersi in rete, i tagli di memoria disponibili saranno 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+256GB, 16GB+512GB e 16GB+1TB.

Anche sul fronte lo smartphone avrà specifiche di rilievo. I rumors parlano infatti della presenza di un display con tecnologia OLED LTPS. La diagonale sarà pari a 6.59 pollici, avrà una risoluzione pari a 1.5K e ci sarà anche una frequenza di aggiornamento molto elevata pari a 144Hz. Al suo interno dovrebbe inoltre essere integrato un sensore biometrico ultrasonico per lo sblocco del device. L’autonomia sarà poi affidata ad una batteria con una capienza pari a 7600 mah con anche il supporto alla ricarica rapida da 100W. Nonostante la presenza di questa batteria, lo smartphone avrà uno spessore piuttosto contenuto pari a soli 7.9 mm.