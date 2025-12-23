iPhone pieghevole sembra più spesso del previsto

Il nuovo iPhone pieghevole rivela un dispositivo dal design inatteso. Sembra infatti più spesso e massiccio rispetto a quanto ci si aspettasse. Sebbene non si tratti di informazioni ufficiali, le ultime immagini tecniche offrono una prima idea sul modo in cui Apple sta affrontando le sfide progettuali legate a uno smartphone con schermo pieghevole.

Questo tipo di immagini — basate su disegni di produzione o brevetti — non è definitivo, ma indica una direzione precisa. Ossia che l’iPhone pieghevole potrebbe avere un profilo più pronunciato rispetto ai pieghevoli già in commercio, privilegiando solidità strutturale e durabilità dello schermo.

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Design più “tozzo” rispetto a quanto previsto

A differenza dei modelli attuali di smartphone pieghevoli che puntano a profili molto sottili, l’iPhone pieghevole appare più spesso, con proporzioni che ricordano in parte gli iPad più robusti quando sono ripiegati. Questo spessore maggiore potrebbe dipendere da diverse esigenze tecniche: dalla necessità di alloggiare una batteria di capacità adeguata a sostenere uno schermo più grande, alla gestione dell’assemblaggio del meccanismo per la piega con protezione anti-usura.

Un altro elemento evidente è che il profilo generale sembra essere meno “a filo” rispetto agli smartphone tradizionali quando il dispositivo è chiuso. Questa scelta potrebbe derivare dalla volontà di Apple di migliorare la resistenza complessiva del sistema pieghevole, riducendo il rischio di danni al display e alle componenti interne.

La sfida dell’equilibrio tra forma e funzione

Un dispositivo pieghevole deve rispondere a una serie di compromessi tra forma, peso e funzionalità. Uno spessore maggiore può contribuire a una sensazione di robustezza nelle mani, e permettere di integrare componenti hardware più performanti o batterie di dimensioni maggiori, che altrimenti sarebbero difficili da inserire in un profilo ultra-sottile.

Inoltre, gli ingegneri devono considerare l’usura a lungo termine: uno schermo pieghevole è naturalmente più soggetto a sollecitazioni meccaniche.

Verso un iPhone pieghevole più pratico che elegante?

Apple sta puntando su praticità e solidità più che su un’estetica minimalista estrema. Questo potrebbe tradursi in un dispositivo che, pur non essendo il più sottile sul mercato, offre una sensazione di affidabilità superiore e forse prestazioni energetiche migliori grazie a un maggior spazio interno per la batteria.