iPhone pieghevole: in arrivo nuove previsioni per il mercato

Il settore degli smartphone sta attraversando una fase di transizione profonda. Nella quale l’innovazione sta assumendo un peso crescente rispetto alla semplice evoluzione delle prestazioni. In tale scenario, i dispositivi con schermo flessibile stanno gradualmente conquistando uno spazio più rilevante. Trasformandosi così da prodotti sperimentali a pilastri strategici per l’industria. Le più recenti valutazioni di IDC indicano che tale trasformazione non solo continuerà, ma accelererà in modo significativo. Ciò anche grazie all’arrivo sul mercato del nuovo iPhone pieghevole di Apple. Il 2025 si profila come un anno di consolidamento per tale mercato. Le spedizioni globali dovrebbero registrare una crescita di circa 10% rispetto al 2024. Raggiungendo un volume stimato di 20,6 milioni di unità.

Cosa cambia con l’arrivo del nuovo iPhone pieghevole?

Le prospettive di medio periodo delineano uno scenario ancora più significativo. Secondo IDC, entro il 2029 i pieghevoli potrebbero arrivare a coprire almeno il 10% della quota di mercato. Ciò significherebbe che uno su dieci dei dispositivi spediti dai produttori sarebbe dotato di cerniere e display flessibili.

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Il vero punto di svolta viene però individuato nel 2026, anno che gli analisti descrivono come particolarmente dinamico per la categoria. La crescita annua dei pieghevoli potrebbe raggiungere il 30%, sostenuta da un’intensa attività di lancio e da un rinnovato interesse dei consumatori. In tale contesto, Samsung dovrebbe aprire una nuova fase competitiva con il Galaxy Z TriFold. Mentre anche Huawei è attesa a una forte espansione, con spedizioni che potrebbero avvicinarsi al raddoppio rispetto all’anno precedente.

Nonostante il ruolo centrale dei produttori già presenti, l’attenzione del mercato è concentrata soprattutto sull’ingresso di Apple. L’azienda, infatti, è destinata a esercitare un’influenza rilevante sul comparto dei pieghevoli. Le stime indicano che Apple potrebbe conquistare oltre il 22% del mercato foldable già entro la fine del 2026. Generando circa il 34% del fatturato totale del segmento.

L’effetto di tale entrata non riguarderebbe solo le vendite dirette. Secondo IDC, Apple tende a funzionare come un catalizzatore per l’adozione di massa di nuove tecnologie. Nel complesso, il quadro che emerge è quello di un settore in cui i pieghevoli non rappresentano più una semplice curiosità tecnologica, ma uno dei principali vettori di sviluppo futuro.