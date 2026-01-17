iPhone pieghevole, Apple studia materiali inediti per cerniera e telaio

Il progetto dell’iPhone pieghevole continua a muoversi sottotraccia, ma nelle ultime ore sono tornati a circolare dettagli interessanti su uno degli elementi più critici di questa categoria: la cerniera. Le informazioni restano nel campo delle indiscrezioni, ma aggiungono tasselli utili a capire quale direzione potrebbe aver scelto Apple per affrontare una sfida tecnica tutt’altro che banale.

Liquid metal per ridurre stress e usura

Secondo le nuove voci, Apple starebbe valutando l’uso del cosiddetto liquid metal per la cerniera del suo primo pieghevole. Si tratta di un materiale che l’azienda conosce bene, sperimentato da oltre quindici anni in diversi contesti, e apprezzato per la sua resistenza meccanica. In uno smartphone pieghevole, questo aspetto diventa centrale, perché il punto di piega è sottoposto a sollecitazioni continue legate all’apertura, alla chiusura e agli urti accidentali.

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Una batteria o un display possono essere sostituiti, una cerniera difettosa molto meno. Ridurre lo stress strutturale significa aumentare l’affidabilità complessiva del dispositivo e limitare problemi nel lungo periodo, come giochi meccanici o rumorosità indesiderate.

Una scocca in titanio, ma non come quella degli iPhone Pro

Per il telaio, invece, si parla di una lega di titanio diversa da quella utilizzata sugli iPhone Pro più recenti. L’obiettivo sarebbe trovare un equilibrio migliore tra robustezza e peso, due fattori che nei pieghevoli incidono più che negli smartphone tradizionali. La presenza di una cerniera e di due display impone infatti scelte progettuali più attente, soprattutto sul fronte dell’ergonomia.

Display e forma ormai definiti

Sul fronte del design, Apple sembrerebbe orientata verso un form factor ormai consolidato. Lo schermo “totale” interno dovrebbe spingersi fino a 7,76 pollici, mentre da chiuso ecco un pannello da 5,49 pollici.

Si parla del 2026, o meglio in molti si auspicano che la data di presentazione del primo iPhone pieghevole sia questo. Ci saranno aggiornamenti nelle prossime settimane per gli utenti.