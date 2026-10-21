iPhone 18 base, le prime foto: plateau dei Pro e debutto a marzo 2027

Le prime immagini di iPhone 18 base sono comparse online e mostrano con buona precisione come sarà il nuovo modello d’ingresso della gamma Apple. A svelarlo sono un leak fotografico e un modello dummy, cioè una replica fisica del telefono, che anticipano forme e colori del dispositivo. Il dettaglio più curioso però riguarda il calendario, perché il debutto sul mercato non avverrà in autunno ma slitterà a marzo 2027. Nel frattempo iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e iPhone Duo sono già stati annunciati da Apple a settembre.

Il plateau fotografico arriva anche sul modello base

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Credits: TecnoAndroid

Rispetto a iPhone 17 la differenza principale è una sola, ma salta subito all’occhio. Il modello standard adotta infatti il plateau fotografico rialzato, un elemento che fino a oggi era rimasto un’esclusiva delle versioni Pro e che serviva quasi a distinguere a colpo d’occhio le due fasce della gamma. Le fotocamere mantengono la disposizione verticale nell’angolo in alto a sinistra, solo che adesso poggiano su questa sporgenza della scocca. Il flash LED trova posto invece nell’angolo in alto a destra dello stesso blocco.

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Si tratta di un intervento soprattutto estetico, eppure il risultato cambia parecchio la percezione del telefono. Guardandolo da dietro, il nuovo smartphone appare molto più vicino ai fratelli maggiori e la distanza visiva tra le versioni si riduce sensibilmente. Per il resto il design complessivo ricalca quello della generazione attuale, senza stravolgimenti né scelte azzardate.

Passando alle colorazioni, le immagini mostrano il dispositivo in tre varianti: Bianco, Rosa e Blu Scuro. Una tavolozza piuttosto sobria, con una tinta chiara classica affiancata da due tonalità più caratterizzate. Va detto però che i nomi definitivi non sono ancora confermati. Apple ha l’abitudine di battezzare le proprie tinte con denominazioni creative e spesso difficili da prevedere, quindi le etichette attuali vanno prese come semplici descrizioni provvisorie.

Perché il lancio di iPhone 18 slitta a marzo 2027

La notizia più sorprendente non riguarda l’aspetto ma la tabella di marcia. iPhone 18 base non arriverà a settembre insieme ai modelli Pro, come vorrebbe la tradizione di Cupertino, ma è atteso per marzo 2027. Parliamo di un ritardo di circa sei mesi rispetto alle abitudini consolidate dell’azienda. In pratica chi punta al nuovo modello standard dovrà mettere in conto un’attesa ben più lunga rispetto al consueto ciclo di uscite.

Secondo le indiscrezioni le ragioni di questa scelta sarebbero due. Da una parte c’è la presenza di iPhone Duo nella lineup, che ha già reso più ricca l’offerta autunnale. Dall’altra pesano le vendite eccezionali di iPhone 17, un successo che Apple preferirebbe non cannibalizzare troppo in fretta con l’arrivo del suo diretto successore. È una mossa inedita per il marchio, che non aveva mai separato in modo così netto il debutto del modello base da quello dei Pro.

Del resto non è la prima volta che si parla di questo rinvio. Le voci circolavano già da qualche tempo e queste immagini sembrano confermare che il progetto di iPhone 18 sia comunque ben avviato, anche se per vederlo sugli scaffali servirà più pazienza del solito.

Fonte: TecnoAndroid