iPhone Duo, preordini da venerdì ma potete già salvare la configurazione

Chi aspetta iPhone Duo può già iniziare a muoversi. I preordini apriranno ufficialmente venerdì, ma da oggi, 12 ottobre 2026, Apple permette di preparare il terreno con qualche giorno di anticipo. Basta collegarsi all’Apple Store Online oppure aprire l’app Apple Store per salvare la configurazione esatta dello smartphone che si intende acquistare, così da non perdere tempo prezioso quando arriverà il momento di confermare l’ordine.

Non si tratta di una novità assoluta. Da diversi anni Apple propone questa finestra dedicata a chi vuole “prepararsi al preordine”, una formula pensata per rendere tutto più rapido e meno caotico nelle ore in cui le richieste si concentrano. Con iPhone Duo il meccanismo resta lo stesso e chi ha già vissuto il lancio dei modelli precedenti ritroverà un percorso familiare.

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Come funziona la preparazione al preordine di iPhone Duo

L’idea è piuttosto semplice. Invece di scegliere ogni dettaglio nel momento esatto in cui i preordini di iPhone Duo diventano attivi, gli utenti possono definire in anticipo tutte le informazioni principali. Tra queste ci sono il colore, il taglio di memoria e l’operatore telefonico di riferimento. Una volta completata questa fase, la configurazione resta salvata e pronta all’uso.

Sul fronte estetico le tinte che attirano l’attenzione sono Night Sky e Star White, due opzioni che con ogni probabilità divideranno chi si prepara all’acquisto. Scegliere con calma il colore preferito, senza la pressione dei primi minuti di apertura, è proprio uno dei vantaggi di questa procedura anticipata.

Lo stesso discorso vale per la capacità di archiviazione. Decidere quanto spazio serve davvero richiede qualche riflessione e farlo nei giorni precedenti evita ripensamenti dell’ultimo secondo, quando ogni istante può fare la differenza sulla data di consegna.

Pagamento, finanziamento e offerte degli operatori

Oltre alle caratteristiche del dispositivo, in questa fase è possibile impostare anche il metodo di pagamento per il preordine di iPhone Duo. Le strade a disposizione sono diverse e coprono esigenze piuttosto varie.

Chi preferisce chiudere subito la partita può pagare l’intero importo in un’unica soluzione. In alternativa c’è la possibilità di finanziare l’acquisto tramite Apple Card, oppure di aderire al programma Apple Upgrade, pensato per chi cambia smartphone con regolarità. Non mancano poi le eventuali offerte degli operatori, che si possono verificare direttamente durante la procedura per capire se esistono condizioni vantaggiose applicabili al proprio caso.

Il punto chiave è che tutte queste scelte vengono fatte prima. Chi completa la preparazione in anticipo potrà concludere l’acquisto con un paio di tocchi appena i preordini si apriranno ufficialmente venerdì mattina, senza dover compilare moduli o inserire dati di pagamento sotto pressione.

L’opzione per prepararsi è disponibile da oggi e dovrebbe restare attiva fino a ridosso dell’apertura ufficiale. Salvare la configurazione però non equivale a effettuare l’ordine vero e proprio. Per finalizzare l’acquisto di iPhone Duo sarà necessario tornare sull’app Apple Store o sul sito ufficiale nel giorno stabilito.

L’appuntamento è fissato per venerdì 16 ottobre alle 5 del mattino ora del Pacifico, cioè le 8 sulla costa orientale degli Stati Uniti e le 14 in Italia. È in quel momento che i preordini diventano effettivi ed è lì che il lavoro fatto nei giorni precedenti consente di confermare la propria scelta in pochi secondi.

Fonte: TecnoAndroid