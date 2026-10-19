iPhone Duo, domanda straordinaria: consegne slittate al 2027

Apple ha definito “a dir poco straordinaria” la domanda per iPhone Duo, il primo smartphone pieghevole della casa di Cupertino. La dichiarazione è arrivata subito dopo l’apertura dei preordini, quando sul sito ufficiale dell’azienda le date di consegna erano già scivolate all’anno prossimo. Il colosso californiano ha poi aggiunto di essere al lavoro per “riuscire a far arrivare il suo primo iPhone pieghevole ai clienti il prima possibile”. Sono parole rassicuranti, ma per ora non sono accompagnate da tempistiche precise.

Le prime unità disponibili per il 23 ottobre sono andate esaurite quasi all’istante. Nemmeno mezz’ora dopo l’avvio delle prenotazioni, la prima data utile indicata era già il 25 gennaio 2027. Si tratta quindi di un rinvio di oltre tre mesi, mentre Apple continua comunque ad accettare nuovi ordini. C’è però un aspetto tutt’altro che secondario ancora avvolto nel mistero. Al momento non si conosce il numero di unità effettivamente prenotate e nemmeno quante fossero quelle pronte al momento del debutto.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un ritardo raro per gli iPhone

Slittamenti di questa portata non capitano spesso nel mondo degli iPhone. Il precedente più vicino risale al 2022, quando alcuni ordini di iPhone 14 avevano accumulato oltre un mese di ritardo. In quel caso la causa era piuttosto evidente, visto che la produzione aveva subito un forte rallentamento per la chiusura degli stabilimenti in Cina dovuta alle restrizioni legate alla pandemia.

Con iPhone Duo il quadro appare decisamente più sfumato. Almeno per adesso è impossibile stabilire quanto pesi la domanda reale e quanto invece la disponibilità iniziale del prodotto. Già prima dell’apertura delle prenotazioni circolavano indiscrezioni su possibili difficoltà produttive, legate alla complessità del nuovo design pieghevole. A complicare ulteriormente le cose ci sono poi i problemi di approvvigionamento di alcuni componenti, in particolare dei chip di memoria. Si tratta di una carenza che sta colpendo buona parte dell’industria elettronica e che quindi non riguarda soltanto Apple.

Un prezzo alto che non ha frenato l’interesse

L’attenzione attorno al nuovo iPhone pieghevole resta comunque notevole, soprattutto se si considera il prezzo di partenza di 2.369 euro in Italia. Prima del lancio diversi analisti si aspettavano una domanda piuttosto contenuta, concentrata per lo più su quella fascia di utenti disposti a spendere cifre importanti pur di mettere le mani sul primo pieghevole firmato Apple. Le prime ore di vendita sembrano indicare un andamento diverso, anche se mancano dati ufficiali per misurarlo con precisione.

Chi è riuscito a prenotare in tempo riceverà il dispositivo a partire dal 23 ottobre, mentre per gli ordini successivi l’attesa potrebbe allungarsi ancora. In passato Apple è riuscita in qualche occasione ad anticipare le spedizioni rispetto alle stime iniziali, ma per iPhone Duo non sono arrivati segnali in questa direzione. Anche la presenza di unità acquistabili direttamente negli Apple Store il giorno del lancio non è stata ancora chiarita, e questo lascia aperta la questione per chi preferisce comprare di persona.

Sul fronte degli acquisti online, iPhone Duo nella versione da 256 GB si trova nelle colorazioni Bianco stellare e Cielo notturno allo stesso prezzo di 2.369 euro, cifra applicata anche da altri rivenditori che hanno già inserito il pieghevole di Apple nel proprio catalogo.

Fonte: TecnoAndroid