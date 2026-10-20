iPhone Duo, consegne anticipate in Giappone al giorno del lancio

Le consegne di iPhone Duo stanno accelerando in modo del tutto inatteso in Giappone, dove parecchi acquirenti hanno visto la data di arrivo del proprio ordine avvicinarsi all’improvviso. Una novità tutt’altro che scontata per il primo smartphone pieghevole di Apple, che nelle scorse settimane aveva lasciato molti clienti con l’amaro in bocca. Le scorte disponibili per i preordini erano andate esaurite nel giro di poco tempo e le tempistiche di spedizione si erano allungate fino a gennaio 2027, una prospettiva davvero poco allettante per chi sperava di avere il dispositivo tra le mani già al debutto.

Adesso però qualcosa sembra muoversi, almeno per una parte degli acquirenti che si trovano dall’altra parte del mondo. Il quadro resta circoscritto ma i segnali arrivati sul fronte di iPhone Duo sono piuttosto chiari e meritano attenzione, soprattutto se messi a confronto con la situazione europea, dove le attese continuano a essere decisamente lunghe.

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Negli ultimi giorni diversi utenti giapponesi hanno iniziato a raccontare che la data di consegna stimata per il proprio pieghevole era stata spostata in avanti, e non di poco. Alcuni ordini che inizialmente indicavano dicembre come periodo di arrivo sono stati riprogrammati addirittura per il giorno stesso del lancio, fissato al 23 ottobre. Un salto notevole, che ha colto di sorpresa gli stessi clienti abituati fino a quel momento a ragionare su tempi ben più dilatati.

A confermare questa tendenza c’è una serie di segnalazioni comparse sui social network giapponesi, dove gli utenti hanno condiviso il cambiamento notato nel proprio ordine. Il fenomeno appare ancora più curioso se si guarda alle tempistiche indicate in Europa per iPhone Duo, che restano lontanissime da questo scenario e continuano a proporre finestre di attesa molto più ampie.

Un fenomeno limitato al Giappone e allo store ufficiale

Per il momento l’anticipo sembra riguardare soltanto il Giappone e soltanto gli ordini effettuati direttamente sull’Apple Store ufficiale. Si tratta quindi di una situazione molto specifica, legata a un singolo mercato e a un singolo canale di vendita. Per chi ha un ordine ancora in sospeso, controllare la data stimata nel proprio account Apple potrebbe comunque riservare una piacevole sorpresa.

Le incognite non mancano. Non è chiaro se l’anticipo della data di consegna verrà esteso anche ad altri paesi, né si può escludere che alcune di queste date siano semplici errori del sistema destinati a essere corretti. Apple non ha ancora rilasciato alcun commento sulla vicenda e di conseguenza tutte le ipotesi restano valide, da quella più ottimistica a quella di un banale problema tecnico.

Un elemento utile per inquadrare la situazione arriva però dal fronte della produzione. Stando alle indiscrezioni, Apple avrebbe già incrementato del 30% gli ordini destinati alla fabbricazione di iPhone Duo, con l’obiettivo di arrivare a circa 10 milioni di unità. Una mossa che lascia intendere quanto la domanda per il nuovo pieghevole abbia sorpreso perfino Cupertino.

Fonte: TecnoAndroid