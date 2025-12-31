iPhone Air 2 ufficiale: ecco le ultime indiscrezioni

Apple si trova davanti a un bivio strategico che potrebbe ridisegnare la sua offerta di smartphone. Un caso emblematico è l’iPhone Air, nato come esperimento di design estremo e accolto con freddezza dal mercato. Le vendite del modello ultra-sottile non hanno mai realmente decollato e, per mesi, il suo futuro è rimasto in bilico. Dopo il debutto poco convincente della prima generazione, a Cupertino si è parlato di uno stop allo sviluppo. L’ipotesi più drastica, quella di una cancellazione definitiva, ha però lasciato spazio a uno scenario più sfumato. Apple avrebbe, infatti, scelto di prendersi tempo, rivedendo il progetto e valutando se e come rilanciare il concept Air. Le indiscrezioni più recenti puntano ora verso una possibile ripartenza. Secondo quanto riportato dal leaker Fixed Focus Digital, iPhone Air 2 sarebbe effettivamente nei piani dell’azienda e potrebbe arrivare nella tradizionale finestra di lancio autunnale del 2026.

Apple: ecco cosa sappiamo sugli iPhone Air

Il possibile ritorno di tale dispositivo passerebbe da una serie di correzioni mirate. Il primo Air ha pagato scelte tecniche poco convincenti per un dispositivo premium. Con tali premesse Apple sembrerebbe intenzionata a rimediare. Tra le novità più discusse c’è l’adozione di una doppia fotocamera posteriore, con l’aggiunta di un sensore ultra-grandangolare da 48 MP. Una soluzione che allineerebbe il modello alle aspettative del segmento alto. Sul tavolo ci sarebbe, inoltre, l’abbandono dell’audio mono, considerato ormai superato. Ciò a favore di un sistema stereo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

E non è tutto. Si parla anche di un ripensamento del posizionamento di prezzo, con l’obiettivo di rendere l’Air più competitivo in una fascia intermedia, ma di prestigio. Allo stesso tempo, emergono dettagli anche sul prossimo iPhone 17e. In tal caso si parla di un modem proprietario C1X, retro in vetro e supporto alla ricarica wireless magnetica. Tali indiscrezioni evidenziano una fase di transizione in cui Apple sembra pronta a riorganizzare la propria gamma. Ciò al fine di cercare un nuovo equilibrio tra design, funzionalità e mercato.