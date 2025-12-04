iPhone 17e: brutte notizie in arrivo sulla Dynamic Island

Oggi torniamo a parlarvi di iPhone e nello specifico del prossimo modello economico della linea 17, parliamo ovviamente di iPhone 17e che sicuramente è molto atteso dopo il sorprendente e incredibile successo del modello della generazione precedente, questa volta vi riportiamo delle notizie che arrivano direttamente dalla supply chain in sud Corea che però purtroppo non sono delle migliori, parliamo infatti del display che sarà montato all’interno del prossimo iPhone di fascia base.

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Nessuna Dynamic Island

Le notizie in arrivo dalla Corea non sono delle migliori, dopo un recente entusiasmo arrivato a causa di voci che suggerivano l’approdo della dynamic Island, arriva la doccia fredda dal momento che un leaker affidabile afferma che il display del prossimo iPhone entry Level sarà ancora dotato del classico design con notch e pannello a 60 Hz, nello specifico si tratterà di uno strettissimo parente del pannello montato all’interno di iPhone 14.

Nello specifico, i pannelli in questione verranno prodotti da BOE, segnale che conferma ulteriormente la voce circolata dal momento che quest’ultima non viene ritenuta affidabile per la produzione di display a 120 Hz ma lo è abbastanza per produrre i classici display LTPS a 60 Hz, il tutto effettivamente resterebbe abbastanza coerente con quanto Apple ci ha da sempre mostrato, l’azienda infatti ha spesso l’abitudine di portare in avanti per molto tempo i propri design in modo da massimizzare il profitto e ottimizzare l’investimento, basti pensare che il display a 60 Hz è stato presente sulla fascia base di iPhone per davvero tantissimo tempo ed ha lasciato posto al modello a 120 Hz soltanto quest’anno.

L’unica differenza sostanziale che il prossimo iPhone economico dovrebbe portare con sé rappresentato dalla presenza di cornici più sottili che dovrebbero garantire la presenza di un device più compatto, non è ancora chiaro se il dispositivo monterà il chip A19 o un altro modello meno potente, non rimane che attendere ulteriori informazioni future.