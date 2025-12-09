iPhone 17 Pro, fotografia notturna: il modello perde la Modalità Notte nei Ritratti

iPhone 17 Pro rappresenta un aggiornamento importante per molte aree, ma apre anche un capitolo inaspettato legato alla fotografia. Analizzando le funzioni disponibili, è emersa una mancanza che riguarda esclusivamente la sfera software e che distingue nettamente la nuova generazione dalle precedenti. La serie iPhone 17 Pro non supporta più la Modalità Notte durante gli scatti in modalità Ritratto, una combinazione molto apprezzata dagli appassionati di fotografia mobile.

La conferma arriva da una pagina di supporto ufficiale, dove la lista dei dispositivi compatibili con la Modalità Notte nei Ritratti include tutti i modelli Pro dall’iPhone 12 Pro fino all’iPhone 16 Pro e Pro Max. La serie 17 ne è esclusa, evidenziando quindi un cambiamento deciso e non riconducibile a un limite dell’hardware. L’opzione resta invece pienamente funzionante nella modalità Foto standard, nei selfie e nei video in time-lapse, segno che la capacità tecnica per gli scatti notturni rimane disponibile.

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Reazioni degli utenti e possibili motivazioni dietro alla scelta

L’assenza della funzione ha generato dubbi e perplessità, come riportato da numerose discussioni su Reddit. In un primo momento molti hanno pensato a un bug temporaneo, ma l’esclusione confermata dalla documentazione ufficiale indica un comportamento intenzionale. Apple non ha fornito spiegazioni, lasciando aperte varie interpretazioni su cosa abbia portato alla rimozione.

Una possibile motivazione potrebbe essere legata all’esperienza d’uso. Attivare modalità Ritratto e Modalità Notte contemporaneamente comporta tempi di cattura più lunghi. In alcune situazioni questo ritardo può generare movimento indesiderato dello smartphone, con foto sfocate e poco soddisfacenti. Una revisione delle opzioni potrebbe quindi puntare a evitare risultati incoerenti per una parte ampia del pubblico, sacrificando una funzione utile a utenti più esperti.

La rimozione resta comunque significativa. La combinazione tra bokeh e luce migliorata permetteva di creare immagini notturne di qualità superiore, valorizzando il soggetto anche in contesti poco illuminati. Per ora non è chiaro se questa scelta resterà definitiva o se, con futuri aggiornamenti software, la Modalità Notte nei Ritratti potrà tornare disponibile sulla serie iPhone 17 Pro.