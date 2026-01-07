Interferenze Wi-Fi in casa: quando la colpa non è della fibra (né del router)

Avere una connessione veloce e un router di fascia alta non è sempre sufficiente per ottenere un Wi-Fi stabile in ogni stanza. In molti casi, infatti, il collo di bottiglia non è la linea (fibra/FTTC), né il modem, né lo smartphone o il PC: il problema è l’ambiente. Tradotto: ostacoli fisici, disturbi radio e congestione delle frequenze possono degradare il segnale molto più di quanto si immagini.

Capire cosa sporca il Wi-Fi e come posizionare correttamente il router è spesso il modo più rapido e più economico per migliorare copertura, latenza e velocità percepita.

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Prima distinzione utile: ostacoli vs interferenze

Molte persone mettono tutto sotto la voce il Wi-Fi prende male, ma in realtà ci sono due fenomeni diversi:

Attenuazione/ostruzione: muri spessi, cemento armato, metallo, specchi, grandi elettrodomestici e mobili chiusi riducono l’intensità del segnale (RSSI) e peggiorano il rapporto segnale/rumore.

Interferenza/congestione: altri dispositivi trasmettono sulle stesse bande o su canali vicini, creando disturbi o competizione per l’accesso al mezzo radio. Questo impatta soprattutto stabilità e latenza, oltre alla velocità.

La soluzione cambia: contro gli ostacoli serve soprattutto posizionamento o rete mesh e access point, contro le interferenze spesso servono scelta di banda e canale e un po’ di igiene radio.

Il microonde: perché può far crollare il Wi-Fi

Il primo indiziato è il forno a microonde. Non è un mito: il microonde lavora tipicamente attorno ai 2,45 GHz, cioè dentro o molto vicino alla banda del Wi-Fi a 2,4 GHz. In teoria il forno è schermato; in pratica, un minimo di dispersione può esserci, soprattutto con apparecchi vecchi, guarnizioni usurate o sportelli che non chiudono perfettamente.

streaming che bufferizza proprio mentre riscaldi qualcosa,

ping che sale,

dispositivi smart che perdono colpi.

Consiglio pratico: evitare di posizionare router o repeater in cucina o vicino al microonde, soprattutto se molti dispositivi usano ancora la rete 2,4 GHz.

Frigoriferi e superfici metalliche

Un frigorifero o un grande elettrodomestico metallico raramente interferisce come farebbe un trasmettitore; più spesso attenua e riflette il segnale. Il metallo può comportarsi come uno schermo, creando zone d’ombra e peggiorando la copertura nelle stanze dietro l’ostacolo.

pareti molto spesse,

cemento armato,

colonne portanti,

specchi grandi e superfici riflettenti,

acquari, perché l’acqua assorbe parecchio le onde radio.

Consiglio pratico: considerare il router come una lampada: deve stare in alto, in posizione aperta e centrale rispetto alla casa.

Telefoni cordless

I cordless moderni spesso usano standard DECT, tipicamente intorno a 1,9 GHz in Europa, quindi non sempre sono un problema per il Wi-Fi. Tuttavia alcuni cordless più vecchi operavano a 2,4 GHz e possono creare disturbi evidenti. Se si notano cali quando il telefono è in uso, conviene verificare il modello oppure spostare base e router su lati opposti della casa.

Bluetooth e dispositivi radio

Il Bluetooth lavora anch’esso a 2,4 GHz, ma usa tecniche come il frequency hopping per convivere meglio con altri segnali. In condizioni normali l’impatto è limitato, ma può diventare significativo quando ci sono molti dispositivi Bluetooth vicini al router o quando la rete è già congestionata.

L’errore più comune: router chiuso in un mobile

Mettere il router in un armadio, in un mobile TV o dietro la televisione è una delle cause più frequenti di prestazioni scarse. Il motivo è semplice: si chiede a un dispositivo radio di trasmettere attraverso ostacoli, metallo, cavi e alimentatori che degradano il contesto elettromagnetico.

Regola pratica: router aperto, alto, centrale e lontano da superfici metalliche.

Come migliorare davvero: sei consigli pratici

Preferire la banda a 5 GHz o 6 GHz quando disponibile. Se si usa la 2,4 GHz, scegliere canali puliti e larghezza 20 MHz. Separare la rete IoT dalla rete principale. Valutare access point cablati o sistemi mesh. Ridurre il rumore elettronico vicino al router. Misurare con app Wi-Fi analyzer invece di affidarsi alle sensazioni.

Conclusione

Quando il Wi-Fi non rende come dovrebbe, è facile puntare il dito contro l’operatore o contro il router. In realtà, molto spesso la causa è domestica: microonde, ostacoli metallici, dispositivi wireless vicini e posizionamenti infelici possono degradare la rete anche con una fibra eccellente.

Per un miglioramento reale, è necessario partire dalle basi: posizione corretta, banda giusta, canali adeguati e, dove serve, una rete più strutturata con mesh o access point.