In Cina è un vigile robot a dirigere il traffico

In Cina si è accolta una novità che sta catturando l’attenzione di chi ogni giorno affronta il traffico cittadino. Al centro di uno degli incroci più frequentati del distretto di Binjiang, un robot umanoide chiamato Hangxing No. 1 dirige il flusso di persone e veicoli con movimenti calcolati e riconoscibili. Dotato di telecamere ad alta definizione e sensori sofisticati, Hangxing No. 1 monitora il comportamento dei pedoni e dei conducenti, rilevando attraversamenti fuori dalle strisce, mancato rispetto della precedenza o assenza di casco. Può emettere avvisi vocali e persino fischiare, svolgendo un ruolo di vigilanza complementare a quello degli agenti umani. La mobilità è garantita da ruote omnidirezionali, che gli permettono di muoversi agilmente anche negli spazi più affollati, assicurando fluidità nelle manovre quotidiane.

Ecco i dettagli sul nuovo robot vigile presentato in Cina

Il movimento su ruote omnidirezionali permette al Hangxing No. 1 di spostarsi agilmente anche tra veicoli e pedoni. Garantendo fluidità in spazi ristretti. Le autorità locali hanno annunciato piani per sviluppare versioni più avanzate. L’integrazione di modelli linguistici evoluti dovrebbe permettere interazioni più naturali con pedoni e automobilisti. A cui si aggiungerebbe anche la possibilità di fornire indicazioni stradali in tempo reale.

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Non si tratta di un esperimento isolato: in Cina, diverse città hanno introdotto robot per supporto alla sicurezza urbana. Ad esempio, a Shenzhen, un umanoide sviluppato da EngineAI pattuglia le strade, mentre a Wenzhou un robot sferico si muove autonomamente tra la folla. Anche a Chengdu sono stati implementati sistemi simili negli ultimi mesi.

Il confronto con i primi prototipi mostra l’evoluzione rapida della tecnologia. Oggi, dispositivi come Hangxing No. 1 sono integrati nel contesto urbano, pronti a svolgere compiti complessi e a migliorare la sicurezza nelle aree più trafficate. La sperimentazione rappresenta così un passo importante verso città più efficienti e tecnologicamente avanzate, dove l’intelligenza artificiale coesiste con le routine quotidiane dei cittadini.