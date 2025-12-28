Iliad stupisce, offerte della gamma TOP con fino a 300 GB

L’operatore telefonico iliad sta proponendo delle offerte mobile davvero eccezionali. Gli utenti hanno infatti a disposizione le nuove offerte appartenenti alla gamma Iliad TOP, che arrivano ad includere anche fino a 300 GB di traffico dati. Come da tradizione dell’operatore, queste offerte hanno un costo davvero contenuto ed includono anche minuti ed sms illimitati.
Iliad stupisce con le sue offerte mobile della gamma Iliad Top
Gli utenti potranno passare all’operatore telefonico Iliad attivando una delle sue offerte di rilievo. Come già accennato in apertura, spiccano senz’altro le offerte appartenenti alla gamma Iliad Top. Questw arrivano infatti ad includere tanti giga per navigare ad un costo contenuto.
- Iliad Top 250 Plus: questa offerta include ogni mese fino a 250 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari alle reti 5G. Oltre a questo, l’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. L’offerta include anche 25 GB di traffico dati extra per navigare in roaming nei paesi dell’Unione Europea. Il costo per il rinnovo è pari a 9,99 euro al mese.
- Iliad Top 300 Plus: questa offerta include ogni mese fino a 300 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari alle reti 5G. Oltre a questo, l’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. L’offerta include anche 30 GB di traffico dati extra per navigare in roaming nei paesi dell’Unione Europea. Il costo per il rinnovo è pari a 11,99 euro al mese.
- Iliad Giga 150: questa offerta include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari alle reti 4G. Oltre a questo, l’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo è pari a 7,99 euro al mese.