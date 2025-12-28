Iliad stupisce, offerte della gamma TOP con fino a 300 GB

L’operatore telefonico iliad sta proponendo delle offerte mobile davvero eccezionali. Gli utenti hanno infatti a disposizione le nuove offerte appartenenti alla gamma Iliad TOP, che arrivano ad includere anche fino a 300 GB di traffico dati. Come da tradizione dell’operatore, queste offerte hanno un costo davvero contenuto ed includono anche minuti ed sms illimitati.

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Iliad stupisce con le sue offerte mobile della gamma Iliad Top

Gli utenti potranno passare all’operatore telefonico Iliad attivando una delle sue offerte di rilievo. Come già accennato in apertura, spiccano senz’altro le offerte appartenenti alla gamma Iliad Top. Questw arrivano infatti ad includere tanti giga per navigare ad un costo contenuto.