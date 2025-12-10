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Iliad, scopri le promozioni disponibili per il Natale 2025

Le offerte di Iliad si tingono di rosso in attesa del Natale che porterà per i clienti tariffe esclusive e da non perdere

scritto da Federica Iazzi 0 commenti 1 Minuti lettura
Il Natale per Iliad

Natale è sempre più vicino, e anche gli operatori telefonici sono al lavoro per offrire a nuovi e vecchi clienti delle tariffe esclusive per il periodo più bello dell’anno.
In realtà, Iliad offre sempre delle tariffe da non perdere, non solo nel periodo natalizio.

L’operatore francese è sempre più amato dagli utenti in Italia, perché non ha mai rinunciato alla sua politica di trasparenza e mette a disposizione degli utenti delle tariffe sempre nuove e ricche di qualità e soprattutto accessibili a tutti. Questo ha fatto conquistare a Iliad sempre più clienti, tanto che attualmente tra linea fissa e linea mobile ha conquistato più di 12 milioni di utenti.

Iliad, ecco le offerte disponibili per il Natale

Il Natale è probabilmente il periodo dell’anno in cui gli utenti usano di più le tariffe telefoniche. Tra telefonate a parenti e amici per gli auguri, e la navigazione per la ricerca dei regali, si ha sempre bisogno di giga, minuti ed SMS a disposizione. Iliad in questo è un operatore perfetto, perché le sue offerte sono sempre piene di servizi e di qualità.

Come ad esempio, TOP 250 PLUS, l’offerta di punta del momento di Iliad, che mette a disposizione degli utenti minuti e SMS illimitati, e anche 250 giga di Internet con tecnologia 5G. Oltre a ciò saranno anche disponibili 25 giga extra da utilizzare in Europa. L’offerta scade tra 35 giorni e ha un costo di soli 9,99 € al mese per sempre.
L’altra offerta imperdibile di Iliad è TOP 300 PLUS, con minuti ed SMS illimitati e ben 300 giga di Internet con tecnologia 5G. Anche qui saranno disponibili 30 giga extra da utilizzare in Europa. E anche in questo caso la tariffa termina tra 35 giorni e a un costo di 11,99 € al mese per sempre. In entrambi i casi il costo di attivazione della Sim di Iliad è di soli 9,99 € una tantum.