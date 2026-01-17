Iliad, ritornano a sorpresa le promo Giga 200 e Giga 250

C’è aria di novità in casa dell’operatore telefonico Iliad. Quest’ultimo ha infatti aggiornato da poco il suo catalogo. Sono state rese disponibili le offerte di rete mobile denominate rispettivamente Iliad Giga 200 e Iliad Giga 250. Entrambe vanno così a sostituire per il momento le offerte Iliad Top 250 Plus e Iliad Top 300 Plus. Secondo quanto è emerso, queste offerte rimarranno disponibili fino a nuova comunicazione.
Iliad, ritornano a sorpresa le offerte Iliad Giga 200 e Iliad Giga 250
In queste ultime ore sono ritornate a disposizione degli utenti due super offerte dell’operatore telefonico Iliad. Come già accennato in apertura, si tratta delle offerte appartenenti alla gamma Iliad Giga, in particolare Iliad Giga 200 e Iliad Giga 250. Queste vanno così ad affiancarsi all’offerta mobile Iliad Giga 150, che era già presente sul catalogo. Vediamo qui di seguito cosa includono.
- Iliad Giga 200, questa offerta include ogni mese un bundle comprendente fino a 200 GB di traffico dati. Questi giga sono validi per navigare con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, l’offerta include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo è pari a 9,99 euro al mese.
- Iliad Giga 250, questa offerta include ogni mese un bundle comprendente fino a 250 GB di traffico dati. Questi giga sono validi per navigare con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, l’offerta include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo è pari a 11,99 euro al mese.
- Iliad Giga 150, questa offerta include ogni mese un bundle comprendente fino a 150 GB di traffico dati. Questi giga sono validi per navigare con una connettività massima pari al 4G e al 4G+. Oltre a questo, l’offerta include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo è pari a 7,99 euro al mese.