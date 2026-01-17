Iliad, ritornano a sorpresa le promo Giga 200 e Giga 250

C’è aria di novità in casa dell’operatore telefonico Iliad. Quest’ultimo ha infatti aggiornato da poco il suo catalogo. Sono state rese disponibili le offerte di rete mobile denominate rispettivamente Iliad Giga 200 e Iliad Giga 250. Entrambe vanno così a sostituire per il momento le offerte Iliad Top 250 Plus e Iliad Top 300 Plus. Secondo quanto è emerso, queste offerte rimarranno disponibili fino a nuova comunicazione.

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Iliad, ritornano a sorpresa le offerte Iliad Giga 200 e Iliad Giga 250

In queste ultime ore sono ritornate a disposizione degli utenti due super offerte dell’operatore telefonico Iliad. Come già accennato in apertura, si tratta delle offerte appartenenti alla gamma Iliad Giga, in particolare Iliad Giga 200 e Iliad Giga 250. Queste vanno così ad affiancarsi all’offerta mobile Iliad Giga 150, che era già presente sul catalogo. Vediamo qui di seguito cosa includono.