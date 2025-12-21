Iliad rinnova le promo: ecco offerte 5G fino a 300GB e prezzi bloccati

Nel panorama delle offerte mobili, Iliad continua a seguire una linea coerente con la propria identità. Niente promozioni a tempo o condizioni difficili da interpretare, ma pacchetti chiari, pensati per restare invariati nel tempo. Le offerte attualmente disponibili coprono esigenze diverse, dal risparmio puro alle soluzioni con grandi quantità di traffico dati in 5G.

TOP 250 PLUS tra 5G e roaming europeo

La proposta più equilibrata del listino è TOP 250 PLUS, offerta che include minuti illimitati, SMS senza limiti e 250 giga di traffico dati in 5G, a 9,99 euro al mese per sempre. All’interno del pacchetto sono compresi anche 25 giga in Europa, aspetto rilevante per chi viaggia spesso o utilizza la linea anche fuori dall’Italia.

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TOP 250 PLUS rappresenta il punto di incontro tra prezzo e quantità, con una soglia dati che consente un utilizzo intenso dello smartphone senza preoccupazioni.

Giga 150 per chi punta al risparmio

Scendendo di prezzo, Iliad propone Giga 150, soluzione che mette a disposizione 150 giga in 4G, sempre con minuti ed SMS illimitati, al costo di 7,99 euro al mese. Anche in questo caso è previsto traffico dedicato all’estero, con 20 giga in Europa.

È un’offerta pensata per chi utilizza molto la connessione dati ma non considera essenziale il 5G, mantenendo comunque una dotazione ampia e un prezzo contenuto.

TOP 300 PLUS per chi vuole il massimo

Per chi cerca ancora più margine sui dati, Iliad propone TOP 300 PLUS, con 300 giga in 5G a 11,99 euro al mese per sempre. Anche qui non mancano minuti e SMS illimitati, in una formula che guarda a un utilizzo avanzato, fatto di streaming, hotspot e lavoro in mobilità.

Condizioni valide per nuovi e già clienti

Un aspetto centrale dell’offerta Iliad riguarda l’accesso alle tariffe. Tutte e tre le soluzioni possono essere attivate sia dai nuovi utenti sia dai già clienti. In questo secondo caso, è necessario che l’offerta attiva abbia un costo inferiore, rispettivamente 7,99, 9,99 euro o 11,99 euro.

Il costo di attivazione, comprensivo di SIM, è pari a 9 euro per tutte le offerte e viene pagato una sola volta al momento dell’attivazione.