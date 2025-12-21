Iliad punta sugli upgrade e amplia le scelte per i già clienti

Iliad continua a rafforzare il proprio posizionamento sul mercato mobile puntando sulla flessibilità per i già clienti, che oggi possono accedere a un ventaglio di upgrade più ampio rispetto al passato. Con l’attuale portafoglio offerte, Iliad consente il passaggio gratuito verso soluzioni con un numero maggiore di Giga, in alcuni casi mantenendo invariato il canone mensile.

Le promo Top 250 Plus e Top 300 Plus rappresentano il cuore di questa strategia, perché permettono di aumentare sia il traffico dati nazionale sia quello disponibile in roaming all’interno dell’Unione Europea. Chi proviene da piani con un bundle inferiore può quindi ottenere più dati e, in alcuni casi, anche l’accesso alla rete 5G, mantenendo lo stesso prezzo. Iliad conferma così un approccio orientato alla trasparenza, con upgrade chiari e senza costi nascosti.

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Accanto alle offerte della gamma Top Plus restano disponibili anche soluzioni come Giga 150 e Giga 180, riservate a specifici profili di clientela, pensate per chi desidera un buon equilibrio tra prezzo e quantità di traffico. L’operatore continua poi a proporre campagne mirate tramite SMS o email, suggerendo in modo diretto l’offerta più vantaggiosa in base alla situazione del singolo cliente. Questo sistema rende il cambio offerta più semplice e accessibile, riducendo le barriere che spesso frenano l’aggiornamento del piano tariffario.

Iliad tra roaming UE, fibra scontata e nuove opportunità di risparmio

Un elemento centrale delle offerte Iliad riguarda il roaming in Unione Europea, che nelle versioni Plus viene potenziato in modo significativo rispetto alle tariffe standard. Con Top 250 Plus e Top 300 Plus, infatti, i Giga disponibili all’estero aumentano sensibilmente, rendendo queste soluzioni particolarmente interessanti per chi viaggia spesso. Iliad abbina poi le offerte mobile a incentivi concreti sul fronte della rete fissa. Permettendo così di ottenere sconti mensili sulle soluzioni in fibra per chi possiede una SIM con canone pari o superiore a 9,99 euro. In questo modo il cliente può costruire un pacchetto convergente che riduce la spesa complessiva, mantenendo servizi di fascia alta come il Wi-Fi 7.

A rafforzare ulteriormente questa strategia c’è l’iniziativa iliadclub, che premia i clienti convergenti consentendo di accumulare centinaia di Giga extra collegando più SIM alla stessa linea fibra. Anche in questo caso il meccanismo è pensato per incentivare la permanenza, offrendo benefici tangibili e immediati. Il cambio offerta resta sempre gratuito e viene applicato al rinnovo successivo, con procedure gestibili sia dall’area personale online sia dall’app ufficiale.

Iliad mantiene anche la possibilità di accedere alle eSIM, rendendo più semplice la gestione dei dispositivi compatibili. Nel complesso, l’operatore costruisce un sistema di upgrade che non punta solo sull’aumento dei Giga. Ma su un ecosistema più ampio fatto di roaming, velocità, servizi extra e risparmio sulla fibra.