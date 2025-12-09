Iliad presenta le offerte TOP e Giga con fino a 300 giga e prezzo per sempre

Le offerte Iliad attualmente disponibili si rivolgono a chi cerca un piano trasparente, ricco di servizi e senza aumenti nel tempo. Per quanto riguarda la gamma principale, tutte le proposte includono minuti e SMS illimitati e mantengono invariato il costo mensile per sempre, elemento che continua a rappresentare uno dei punti più distintivi del marchio.

La TOP 250 plus è oggi il profilo più richiesto: con un prezzo mensile di 9,99 euro offre 250 giga in 5G e 25 giga utilizzabili in Europa. È un pacchetto che guarda a chi sfrutta lo smartphone in modo costante e ha bisogno di un volume dati in grado di sostenere streaming, social e applicazioni cloud.

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Accanto a questa c’è la Giga 150, proposta da 7,99 euro al mese che mette a disposizione 150 giga in 4G e 20 giga in Europa. È la soluzione più economica tra le tre, pensata per chi cerca un equilibrio tra costo contenuto e quantità di giga.

Al vertice si colloca la TOP 300 plus, che porta la soglia a 300 giga in 5G a un costo di 11,99 euro mensili. È l’opzione ideale per chi usa lo smartphone come principale dispositivo di connessione e necessita di un margine dati molto ampio.

Tutte le offerte condividono la stessa impostazione: nessun vincolo, nessun costo nascosto, rete 5G dove disponibile e l’assicurazione che il prezzo non subirà modifiche nel corso del tempo.

Attivazione unica e condizioni valide anche per i già clienti

Per quanto riguarda il costo iniziale, l’attivazione ha un prezzo fisso di 9 euro, importo che include anche la SIM e viene pagato una sola volta. La politica è identica per tutte e tre le offerte.

Un altro aspetto centrale riguarda la disponibilità sia per nuovi utenti sia per chi è già cliente Iliad. In questo caso è possibile effettuare il cambio offerta, a condizione che il piano attuale abbia un costo inferiore: 7,99 euro per chi sceglie Giga 150, 9,99 euro per chi passa a TOP 250 plus e 11,99 euro per chi desidera TOP 300 plus. La volontà è garantire libertà totale, evitando complicazioni o vincoli aggiuntivi.