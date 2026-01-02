Iliad: le offerte 2026 partono dalle TOP fino a 300GB in 5G

Nel mercato mobile italiano, Iliad continua a puntare su una strategia coerente, fatta di prezzi chiari e condizioni che non cambiano nel tempo. Le offerte attualmente disponibili seguono tutte la stessa impostazione, ma si differenziano per quantità di traffico dati e tecnologia di rete, così da coprire esigenze molto diverse senza rinunciare alla semplicità.

La proposta più equilibrata è TOP 250 PLUS, offerta che include minuti illimitati verso tutti, SMS senza limiti e 250 giga di traffico dati in 5G. Il prezzo è fissato a 9,99 euro al mese per sempre, con 25 giga disponibili anche per il roaming in Europa. Una soluzione pensata per chi utilizza lo smartphone in modo intensivo e vuole un ampio margine di dati senza salire troppo con il costo mensile.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Le alternative da 150 e 300 giga

Chi cerca una spesa più contenuta può orientarsi su Giga 150, proposta che mette a disposizione 150 giga in 4G, sempre con minuti e SMS illimitati. Il canone è pari a 7,99 euro al mese, con 20 giga inclusi per l’uso in Europa. È un’offerta che guarda a chi utilizza prevalentemente la rete mobile per navigazione e streaming, senza la necessità del 5G.

All’estremo opposto del listino si colloca TOP 300 PLUS, la soluzione più ricca tra quelle disponibili. In questo caso i giga diventano 300 in 5G, con minuti e SMS senza limiti, a 11,99 euro al mese per sempre. Una proposta pensata per chi non vuole preoccuparsi dei consumi e utilizza lo smartphone anche come hotspot o strumento di lavoro.

Accesso libero e costi iniziali definiti

Un aspetto centrale dell’offerta Iliad è l’accessibilità. Tutte e tre le tariffe possono essere scelte sia da nuovi utenti sia da già clienti. In quest’ultimo caso, è necessario che l’offerta attiva abbia un costo inferiore rispetto a quella scelta, rispettivamente 7,99, 9,99 o 11,99 euro.

Il costo di attivazione, comprensivo di SIM, è pari a 9 euro per tutte le offerte e viene richiesto una sola volta. Nessun vincolo, nessuna rimodulazione futura e un’impostazione che continua a distinguere Iliad per linearità e trasparenza.