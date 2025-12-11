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iliad lancia iliadclub: più giga per chi entra nel nuovo club dedicato agli utenti fibra

iliad lancia iliadclub, iniziativa che offre più giga agli utenti fibra che creano un club con fino a quattro SIM, con vantaggi per i piani da 9,99 € e 11,99 €.

scritto da Felice Galluccio 0 commenti 1 Minuti lettura
iliad lancia iliadclub: più giga per chi entra nel nuovo club dedicato agli utenti fibra

Dall’11 dicembre iliad ha introdotto iliadclub, una proposta pensata per rafforzare il legame con gli utenti che utilizzano contemporaneamente una linea fibra e almeno una SIM mobile dello stesso operatore. L’iniziativa consente di aumentare in modo significativo i giga disponibili sulle offerte mobili, coinvolgendo amici, familiari o coinquilini in un club che può comprendere fino a quattro ulteriori SIM.

Il progetto nasce con l’obiettivo di riconoscere il ruolo centrale della community. Come sottolineato da Benedetto Levi, Amministratore Delegato di iliad Italia, la crescita del brand è stata trainata soprattutto dalle persone che hanno consigliato il servizio ad amici e parenti. iliadclub vuole tradurre questa fiducia in un vantaggio concreto, ampliando la dotazione dati per chi sceglie di far parte del gruppo.

Come funziona iliadclub e quali vantaggi offre

Per creare un iliadclub occorre avere una linea fibra attiva e almeno un’utenza mobile associata alla stessa linea. Rispettate queste condizioni, è possibile invitare fino a quattro utenti iliad, anche nuovi da pochi minuti. L’attivazione avviene dall’Area Personale fibra, dove chi crea il club inserisce il numero di telefono degli invitati. Il sistema verifica i requisiti e, se necessario, effettua un upgrade automatico dell’offerta a 9,99 € o 11,99 €, così da consentire l’accesso immediato.

Dal rinnovo successivo all’ingresso nel club, gli utenti ottengono una dotazione dati potenziata:

  • 500 giga per i piani da 9,99 €, con 25 giga da utilizzare in Europa;

  • 600 giga per i piani da 11,99 €, con 30 giga dedicati alla navigazione in Europa.

La gestione del club avviene tramite un unico metodo di pagamento, scelto dal creatore del gruppo tra carta di credito o IBAN. Ogni SIM mantiene il proprio ciclo di rinnovo, e il pagamento delle singole offerte avviene separatamente. Il gestore del club non può visualizzare i dati personali degli altri membri; l’unica informazione mostrata riguarda la data di rinnovo e l’importo previsto.

Uscire dal club e tornare alle offerte standard

Chi decide di lasciare il club può farlo in autonomia. Dal mese successivo si passa automaticamente al piano mobile standard. Chi era su un’offerta da 9,99 € ottiene 250 giga, minuti e SMS illimitati in Italia e 25 giga per l’Europa. Gli utenti con piano da 11,99 € tornano invece a 300 giga, minuti e SMS illimitati e 30 giga dedicati all’Unione Europea.