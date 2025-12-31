Iliad Giga 150: la strategia del “per sempre”

Nel mercato delle offerte mobile italiane, sempre più affollato, Iliad continua a seguire una linea coerente con il proprio posizionamento originario. L’operatore lancia infatti l’offerta Giga 150, una soluzione che include 150GB di traffico dati in 4G e 4G+, minuti e SMS illimitati a 7,99 euro al mese, con una promessa che pesa più del prezzo stesso. La tariffa resta invariata nel tempo. Un messaggio semplice, quasi controcorrente, in un settore dove rimodulazioni e cambi unilaterali sono diventati la norma.

La soglia dei 150 GB non è casuale. È un quantitativo pensato per coprire senza affanni l’uso quotidiano di streaming, social, lavoro da remoto e hotspot, mantenendo però un profilo sostenibile per l’operatore. Iliad chiarisce anche cosa accade oltre il limite. Non è previsto alcun rallentamento automatico, ma la possibilità di continuare a navigare solo previo consenso esplicito, con costi dichiarati in anticipo. Una scelta che sposta il controllo sull’utente e riduce il rischio di spese impreviste.

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Iliad tra roaming, estero e controllo dei consumi

Uno degli aspetti più interessanti dell’offerta riguarda l’uso in Europa. Ai 150GB nazionali si affiancano 11GB dedicati al roaming UE, accompagnati da minuti e SMS illimitati verso numeri europei, nel rispetto delle politiche di utilizzo corretto. Anche qui, la logica è quella della chiarezza. Superata la soglia europea, scattano tariffe ben definite e conformi alla normativa vigente, senza meccanismi opachi o poco chiari.

Non manca poi un elemento spesso sottovalutato ma strategico per molti utenti, le chiamate internazionali incluse. Dall’Italia è possibile contattare numerosi numeri fissi esteri e i cellulari di Stati Uniti e Canada senza costi extra, una caratteristica che rende Giga 150 particolarmente appetibile per chi ha legami familiari o professionali fuori dall’Europa. A ciò si aggiunge un pacchetto di servizi inclusi che copre esigenze ormai date per scontate, come hotspot, segreteria telefonica, portabilità del numero e controllo del credito, il tutto gestibile tramite un’unica app.

Dal punto di vista operativo, Iliad insiste su un modello di attivazione rapida e lineare, sia online sia negli store fisici, riducendo al minimo le frizioni tipiche del cambio operatore. L’assenza di vincoli contrattuali e penali di uscita completa un’offerta che punta più sulla fiducia che sulla fidelizzazione forzata.