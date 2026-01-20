Iliad: ecco il cambio offerta per i già clienti con Giga 200 e Giga 250

Iliad Italia rende nuovamente disponibili Giga 200 e Giga 250 anche per i già clienti, riattivando la possibilità di effettuare un cambio offerta in upgrade. Le due soluzioni tornano con i prezzi già noti: 9,99 euro al mese per Giga 200 e 11,99 euro al mese per Giga 250, mantenendo condizioni economiche allineate a quelle previste per i nuovi clienti.

L’iniziativa riguarda gli utenti che partono da un’offerta con un bundle dati inferiore e con un canone mensile uguale o più basso rispetto a quello dell’offerta di destinazione. In questi casi, l’upgrade risulta gratuito e viene applicato a partire dal rinnovo successivo dell’offerta attiva, senza costi aggiuntivi una tantum.

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Come funziona il cambio offerta

La richiesta di upgrade può essere effettuata attraverso i canali ufficiali dell’operatore: Area Personale sul sito, SIMBOX presenti negli Iliad Store e nei Corner, oppure tramite l’app ufficiale disponibile su Android, iOS e App Gallery di Huawei. Le stesse regole si applicano anche all’upgrade verso Dati 350, mentre Giga 150 resta accessibile solo partendo da un’offerta con costo inferiore.

Il perimetro è chiaro: chi ha meno giga e paga uguale o meno può passare alle nuove soglie senza penali, beneficiando di un aumento immediato del traffico dati.

A chi conviene l’upgrade

Nel concreto, Giga 200 a 9,99 euro risulta particolarmente interessante per chi dispone ancora di una vecchia offerta allo stesso prezzo ma con un bundle più limitato. In questo scenario, l’upgrade consente di raddoppiare o ampliare sensibilmente i dati senza incidere sulla spesa mensile.

Per chi parte da offerte con costo inferiore, l’upgrade comporta un aumento del canone ma offre un salto netto sul fronte del traffico dati. La valutazione è simile per alcuni clienti provenienti da offerte intermedie a 9,99 euro o dalla precedente Dati 300, che non consentiva ulteriori incrementi allo stesso prezzo. Un ulteriore vantaggio, per chi sale oltre i 9,99 euro, è l’accesso al VoLTE, utile per le chiamate su rete 4G.