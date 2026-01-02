Iliad e la connessione di casa: fibra FTTH e Wi-Fi 7 al centro della nuova offerta

Nel mercato delle connessioni domestiche, Iliad rafforza la propria presenza con una nuova offerta basata su fibra ottica FTTH e tecnologia Wi-Fi 7. L’operatore propone una soluzione pensata per chi utilizza Internet in modo intensivo, tra smart working, streaming ad alta definizione, gaming online e gestione di numerosi dispositivi connessi.

La proposta Iliad si distingue per un approccio lineare. Parliamo di una connessione in fibra pura, router di nuova generazione incluso e una struttura tariffaria chiara, senza aumenti nel tempo. A seconda della copertura disponibile, la velocità può arrivare fino a 5 Gbit/s in download nelle aree servite da rete EPON, mentre in GPON si raggiungono i 2,5 Gbit/s. Nelle cosiddette aree bianche, invece, la banda massima prevista è di 1 Gbit/s.

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Elemento centrale dell’offerta è l’iliadbox con Wi-Fi 7, fornita in comodato d’uso gratuito. Lo standard di nuova generazione consente una gestione più efficiente delle connessioni simultanee, riduce la latenza e migliora la stabilità della rete domestica, risultando particolarmente adatto a case con molti dispositivi smart, console e TV connesse.

Iliad Fibra + Mobile: sconto permanente e servizi inclusi

Uno degli aspetti chiave della strategia Iliad è l’integrazione tra rete fissa e mobile. I clienti che hanno già un’offerta mobile compatibile possono accedere a un canone fibra ridotto, che scende a 22,99 euro al mese invece del prezzo standard. Lo stesso vantaggio è disponibile anche per i nuovi utenti che scelgono di attivare contemporaneamente fibra e mobile, senza costi aggiuntivi o vincoli contrattuali nascosti.

Oltre alla connessione Internet, l’offerta include chiamate illimitate verso i numeri fissi in Italia e all’estero, oltre ai cellulari di Stati Uniti e Canada. A questo si aggiunge l’accesso a Cafeyn. Ovvero la piattaforma digitale che consente di leggere quotidiani e riviste tramite un’unica app.

Con questa mossa, Iliad conferma il proprio modello basato su trasparenza, semplicità e servizi inclusi, cercando di differenziarsi in un mercato spesso caratterizzato da promozioni temporanee e rimodulazioni nel tempo.